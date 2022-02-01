Россия – Грузия 3:1
Голы: Ниязов, 23, Чишкала, 28, 40 – Петри Бранко, 24
В четвертьфинальном поединке представители Российской Федерации победили сборную Грузии.
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Теперь сборная России сыграет с "сине-желтыми", которая днем ранее победила команду Казахстана (5:3).
Россию и Украину разводили по разным группам во время жеребьевки группового этапа Евро по футзалу.
В последний раз Украина играла против России на Евро еще в 2007 году, тогда на групповой стадии победили россияне со счетом 4:1.
Как выступила Украина
- Украинская команда вышла в плей-офф Евро-2022 по футзалу, заняв второе место в группе А.
- "Сине-желтые" в стартовом матче проиграли Нидерландам (2:3), а затем разгромили Сербию (6:1) и уступили действующему чемпиону Европы и мира – португальцам (0:1).
- Попасть в 1/4 финала украинцам помогла победа сборной Сербии над Нидерландами (3:2) в параллельном поединке заключительного тура.
- В четвертьфинале "сине-желтые" одолели Казахстан (5:3).