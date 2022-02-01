Росія – Грузія 3:1

Голи: Ніязов, 23, Чішкала, 28, 40 – Петрі Бранко, 24

У чвертьфінальному поєдинку представники Російської Федерації перемогли збірну Грузії.

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Тепер збірна Росії зіграє з "синьо-жовтими", яка днем ​​раніше перемогла команду Казахстану (5:3).

Росію та Україну розводили по різним групам під час жеребкування групового етапу Євро з футзалу.

Востаннє Україна грала проти Росії на Євро ще у 2007 році, тоді на груповій стадії перемогли росіяни з рахунком 4:1.

Як виступила Україна

Українська команда вийшла до плей-офф Євро-2022 з футзалу, посівши друге місце в групі А.

"Синьо-жовті" у стартовому матчі програли Нідерландам (2:3), а потім розгромили Сербію (6:1) та поступилися чинним чемпіонам Європи та світу – португальцям (0:1).

Потрапити до 1/4 фіналу українцям допомогла перемога збірної Сербії над Нідерландами (3:2) у паралельному поєдинку заключного туру.

У чвертьфіналі "синьо-жовті" здолали Казахстан (5:3).

Важливо! Півфінальні поєдинки відбудуться 4 лютого, а вирішальний матч призначено на 6 лютого.