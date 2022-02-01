"Ти у мене єдина"

После исторической победы команду переполняли эмоции. После выхода в полуфинал Евро-2022, сборная исполнила песню в автобусе.

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На официальной странице Ассоциации футзала Украины появилось видео, как игроки, тренеры и члены делегации спели песню Червону руту.

Победные эмоции нашей команды,
– подписали эмоциональное видео с участием команды.

Видео празднования

С кем украинцы сыграют в полуфинале

  • В понедельник, 31 января, сборная Украины победила Казахстан со счетом 5:3. Впервые с 2005 года украинцы вышли в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.
  • В полуфинале "сине-желтые" сыграют с победителем матча Россия – Грузия.
  • Полуфинальные поединки состоятся в пятницу, 4 февраля.