Тренировочный процесс начат

Украинская сборная разместилась в 40 километрах от Любляны, столицы Словении. В расположение национальной команды прибыло только 11 футболистов, в том числе Михаил Мудрик, который в последнем благотворительном матче Шахтера против Хайдука (3:3), получил повреждение.

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Талантливый футболист прибыл в сборную, где его будет ждать медицинское обследование, которое определит серьезность его травмы. На фото видно, что Мудрик вместе с другими игроками слушает наставления Александра Петракова.



Первая тренировка сборной Украины в Словении / Фото УАФ

Во время тренировочного процесса, который сначала имеет более втягивающую работу, футболисты разбились на группы и зарубили между собой теннисбол. Накануне игроки преодолели длинный путь в Брно, поэтому тренерский штаб не давал серьезных нагрузок футболистам.

Первые украинские футболисты уже в Словении / Фото УАФ

Голкиперы Андрей Пятов, Анатолий Трубин и Дмитрий Потрошитель работали отдельно с тренером вратарей Вячеславом Кернозенко.

Сборная собирается в Словении

5 мая в сборную присоединятся игроки киевского Динамо. Несколько позже в команду прибудут украинские легионеры, выступающие за границей.

Напомним, что тренерский штаб и четыре игрока приехали в Словению еще 1 мая. А уже на следующий день прибыли сборники из Шахтера.

Заметим! Среди игроков Шахтера, получивших вызов в национальную команду, в сборную не приехал получивший повреждение фланговый защитник Виктор Корниенко.

Во время тренировочного процесса сборная Украины сыграет товарищеский спарринг против Боруссии Менхенгладбах. Встреча состоится 11 мая.

Сбор национальной команды продлится около месяца. После чего подопечные Петракова отправятся на исходный поединок плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Если "сине-желтые" будут праздновать победу в этой встрече, то уже 5 июня будут бороться против Уэльса за путевку в Катар.

Интересно, что украинские воины, защищающие нашу страну от кафиров, попросили сборную по футболу сделать все, чтобы пробиться на Мундиаль. Соответствующее письмо получил бывший футболист национальной команды Артем Федецкий.