Жеребьевка проводилась в выставочном конференц-центре Доха. Украина попала в четвертую корзину, в которой были сборные, еще не гарантировавшие себе путевку в Катар, сообщает 24 канал.
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В группу "В" в Украину попали Англия, США и Иран. Отметим, что жребий не совершил ни одной "группы смерти". Весьма интересным будет противостояние в одной группе Германии и Испании.
Результаты жеребьевки
- Группа A: Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор
- Группа B: Англия, США, Иран, Уэльс/Шотландия/Украина
- Группа C: Аргентина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия
- Группа D: Франция, Дания, Тунис, Перу/Австралия/ОАЭ
- Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика/Новая Зеландия
- Группа F: Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада
- Группа G: Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун
- Группа H: Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана
Украина еще поборется за путевку в Катар
- Из-за войны Украина не смогла провести матч против Шотландии, который был запланирован на конец марта 2022-го.
- Пока неизвестно, когда сборные смогут побороться за выход в финал отбора плей-офф. Победитель этой пары встретится с Уэльсом, обыгравшим Австрию (2:1).
- Подопечным Александра Петракова нужно будет побеждать в двух поединках, чтобы улететь на Мундиаль.