Павелко: Скоріше за все, будуть і клуби, і національні збірні

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про плани української збірної у процесі підготовки до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. За його словами, команда проведе три або чотири контрольні поєдинки.

До теми Збірна України розпочала підготовку до гри проти Шотландії: фото зі Словенії

І це без урахування зустрічі проти Боруссії Менхенгладбах, яка відбудеться 11 травня.

Очільник Асоціації подякував партнерам, які працюють над проведенням матчів для "синьо-жовтих". Також Павелко окремо сказав слово "дякую" президенту УЄФА Александру Чеферіну, який допомагає збірній якнайкраще підготуватись до важливого поєдинку проти Шотландії.

Зараз на стадії затвердження наступні матчі для збірної України. Крім Боруссії буде ще три або чотири поєдинки. Це, скоріше за все, будуть і клуби, і національні збірні,

– сказав Павелко.

Цікаво, що раніше повідомлялось, що суперником України може бути чемпіон Європи – Італія.

Головне про початок підготовки збірної України

1 травня у Брно, що за 40 кілометрів від Любляни, прибула перша частина делегації української збірної. У ній був тренерський штаб та чотири гравці, які перебували в Україні.

Вже наступного дня до Словенії прилетіли збірники із донецького Шахтаря. Лише Віктор Корнієнко не зміг вирушити у розташування команди через отримане пошкодження. Із травмою у збірну приїхав Михайло Мудрик, де вже на місці після обстеження визначиться серйозність його пошкодження.

Динамівці прибудуть у Брно 5 травня, після того, як 4 травня, зіграють благодійний матч проти швейцарського Базеля.

Ще дещо пізніше у національну команду приїдуть українські футболісти, які виступають за кордоном – Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко та інші.

Майже місяць триватиме підготовка до гри проти Шотландії, яка відбудеться 1 червня. Якщо підопічним Олександра Петракова вдасться святкувати перемогу, то вже 5 червня "синьо-жовті" позмагаються з Уельсом за путівку на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі.

До слова. 1 квітня українська збірна дізналась потенційних суперників на чемпіонаті світу-2022. У групу "В" до України потрапили Англія, США та Іран.