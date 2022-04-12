Потенциальный соперник Украины

Президент УАФ Андрей Павелко в интервью итальянскому изданию рассказал о подготовке сборной Украины к важному матчу против Шотландии. В преддверии этой игры Александра Петракова может ожидать ряд товарищеских спаррингов.

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Среди соперников "сине-желтых" рассматривают сборную Италии, ставшую чемпионом Европы-2020. По словам Павелко, Италия стала одной из первых, кто протянул руку помощи.

Мы находимся в контакте с главой Федерации футбола Италии Габриэле Гравиной. Чувствуем их поддержку. Италия была едва ли не первой страной, которая протянула нам руку помощи. Сейчас мы стараемся организовать товарищеские матчи для сборной Украины. Есть несколько вариантов. Надеемся, что Гравина поможет нам в этом вопросе. В частности, возможно, удастся организовать матч против сборной Италии,

– сказал Павелко.

Из-за войны Украина не смогла сыграть в спланированные сроки игру плей-офф отбора ЧМ-2022. Пока неизвестно, когда может состояться поединок против Шотландии. Если команде Петракова будет праздновать победу в первом матче, то в ключевой встрече сыграет против Уэльса.

1 апреля украинская сборная узнала потенциальных соперников на чемпионате мира-2022. В группу "В" в Украину попали Англия, США и Иран.