УАФ договорилась о проведении товарищеского матча
"Сине-желтые" сыграют 11 мая против Боруссии Менхенгладбах. Время начала матча будет согласовано позже.
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Поединок состоится на клубном стадионе "Боруссия Парк", вмещающем 54 тысячи зрителей. Украинские болельщики смогут посетить матч бесплатно.
Национальная команда начнет подготовку к плей-офф отбора чемпионата мира-2022 и поединков Лиги наций УЕФА 2 мая в тренировочном центре Ассоциации футбола Словении недалеко от Любляны.
Боруссия Менхенгладбах является одним из самых титулованных клубов Германии. "Жеребцы" пять раз завоевали титул чемпионов Германии, трижды выигрывали Кубок Германии и дважды - Кубок УЕФА.
Арена "Боруссия Парк", возведенная в 2004 году, стала прототипом "Днепр-Арены", которую построили на четыре года позже.
- Матч сборной Украины против Шотландии в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022 состоится 1 июня.
- Победитель поединка Украина – Шотландия сыграет 5 июня против сборной Уэльса.