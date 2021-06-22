Однако сборная не пройдет дальше, а именно "пролезет". Такое мнение высказал футбольный обозреватель Константин Андриюк.

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"Наши шансы возросли. Надежда есть. У меня есть ощущение, что наша сборная пройдет в 1/8. Я бы честно сказал – пролезет", – заверил Андриюк.

Однако, по его словам, проблема именно в том, готова ли сборная к борьбе за победу.

Главный тренер заявляет о том, что мы физически не готовы и с такой игрой, которую мы показали в первом тайме с Австрией, нам нечего делать в 1/8 финала. Это уже предопределение, они сами себе это приписали,

– заявил обозреватель.

Андриюк: последние 10 минут сборная ходила пешком

Обозреватель назвал матч Украины с Австрией "удивительным". "Сборная Украины, от которой все ждали чуда, в очередной раз показала, что она неспособна играть против плотной игры и прессинга, когда их удушают скоростью", – сказал Андриюк.

Было обидно, когда в последние 10 минут, когда сборной надо было отыгрываться – она ходила пешком. Было видно, что команда выдохлась,

– заявил футбольный обозреватель.

Андриюк также возмутился словам тренера Андрея Шевченко о том, что команда не была готова физически.

"Украинская футбольная ассоциация поломала календарь всем клубам. Они подвинули внутренние соревнования, чтобы у сборной был месяц на подготовку. О какой недостаточной физической возможности мы говорим?", – заметил Андриюк.

По его словам, Австрия свои чемпионаты закончила позже, чем Украина, но их игроки не были уставшие. "Многим болельщикам было стыдно. Мне также", – подытожил эксперт.

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