40 миллионов человек переживали

Недоволен игрой остался вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Сергей Куницын. Комментируя поражение Украины, он заявил, что футболисты безответственно отнеслись к игре.

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40 миллионов переживает. Пацаны воюют на Донбассе. Так безответственно относиться. Нельзя. 40 миллионов человек переживали. Пацаны в окопах переживали. Зазорно. Я футбольный человек, мне стыдно,
 –  сказал Куницын.

Сергей Куницын предложил отвезти футболистов на Донбасс.

"Не чувствовалось, что команда чувствует, что десятки миллионов украинцев переживает и десятки тысяч пацанов на войне. Их надо на Донбасс повезти", – отметил вице-президент УАФ.

Может, тогда патриотизма прибавится,
 –  добавил Куницын.

Украина проиграла Австрии: что известно

  • Сборная Украины 21 июня завершила выступление на групповом этапе Евро-2020. В последней игре группы С наши футболисты уступили Австрии (1:0) и не смогли гарантировать себе участие в 1/8 финала.
  • Украина набрала три очка благодаря победе над Северной Македонией (2:1). В первом матче на Евро-2020 "сине-желтые" проиграли Нидерландам (3:2).
  • Несмотря на поражение Австрии наша команда сохраняет теоретические шансы сыграть в 1/8 финала с победителем группы E или F. Для этого нужно, чтобы Украина была среди четырех лучших команд, занявших третье место в группе.
  • Сейчас Украина удерживает нужное место, однако зависит от результатов матчей в остальных трех квартетах.