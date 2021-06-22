Однак збірна не пройде далі, а саме "пролізе". Таку думку висловив футбольний оглядач Костянтин Андріюк.

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"Наші шанси зросли. Надія є. В мене є відчуття, що наша збірна пройде в 1/8. Я б чесно сказав – пролізе", – запевнив Андріюк.

Однак, за його словами, проблема саме у тому, чи готова збірна до боротьби за перемогу.

Головний тренер заявляє про те, що ми фізично не готові і з такою грою, яку ми показали в першому таймі з Австрією, нам нема що робити в 1/8 фіналу. Це вже приречення, вони самі собі це приписали,

– заявив оглядач.

Андріюк: Останні 10 хвилин збірна ходила пішки

Оглядач назвав матч України з Австрією "дивовижним". "Збірна України, від якої всі чекали дива, вкотре показала, що вона неспроможна грати проти щільної гри та пресингу, коли їх задушують швидкістю", – сказав Андріюк.

Було образливо, коли в останні 10 хвилин, коли збірній треба було відіграватися – вона ходила пішки. Було видно, що команда видихалася,

– заявив футбольний оглядач.

Андріюк також обурився на слова тренера Андрія Шевченка про те, що команда не була готова фізично.

"Українська футбольна асоціація поламала календар всім клубам. Вони посунули внутрішні змагання, щоб у збірної був місяць на підготовку. Про яку недостатню фізичну можливість ми говоримо?", – зауважив Андріюк.

За його словами, Австрія свої чемпіонати закінчила пізніше, ніж Україна, але їхні гравці не були втомлені. "Багатьом вболівальникам було соромно. Мені також", – підсумував експерт.

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