Это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать

Шевченко заявил, что команда в матче с Австрией продемонстрировала не тот уровень игры, который хотела.

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Он добавил, что с уровнем игры, как в матче с Австрией, команде нечего делать в плей-офф Евро-2020.

Как я уже говорил, нам было тяжело играть физически, мы не успевали, проигрывали единоборства, часто ошибались. Во втором тайме были попытки что-то изменить, мы пытались бороться. Но это не тот уровень футбола, который мы хотим демонстрировать. Разочарование есть, с таким уровнем как в первом тайме, нам в плей-офф не было бы чего делать,

– сказал Шевченко.

Шевченко отметил, что Украина провела на хорошем уровне матчи с Нидерландами и Северной Македонией. Кроме того, тренер сказал, что Украина будет готовиться к плей-офф, ведь сохраняет шансы выйти в 1/8 финала.

Наставник "сине-желтых" прокомментировал замены во втором тайме: Виктор Цыганков заменил Руслана Малиновского, а Марлос – Николая Шапаренко.

"Мы заменили Малиновского, ведь он не попал в игру, много ошибался. Хотели усилить наш состав Цыганковым. Выпустили Марлоса, пытались наладить хоть какой-то контроль над игрой. Но Австрия очень хорошо прессинговала, соперник чувствовал, что физически превосходит нас.

Украина проиграла Австрии