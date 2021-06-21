Сборные Украины и Австрии подходят к этому матчу с тремя очками в активе. У каждой команды по одной победе и одному проигрышу. Украинцы опережают соперников только благодаря большему количеству забитых голов. Именно поэтому наша команда и занимает второе место.

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Украине для выхода в плей-офф достаточно выиграть или сыграть вничью. И тогда в 1/8 финала мы выйдем со второго места, где сыграем против сборной Италии в субботу, 26 июня.

Зато если Украина проиграет, то опустится на третье место. И вопрос выхода в плей-офф будет открытым. Тогда надо будет попасть в четверку лучших третьих команд в группах (из шести).

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Австрия на Евро-2020