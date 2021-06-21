Я видел команду, которой просто не хватало сил

Андрей Шевченко заявил, что команде было сложно играть с Австрией с физической точки зрения.

К теме Австрия нанесла болезненное поражение Украине и почти выбила из Евро-2020: видео

Игра была очень тяжелой. Команде было физически трудно. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало. Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел – не получается,

– сказал тренер.

Шевченко отметил, что украинская команда допускала много ошибок и была уставшая.

"Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости.

Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься – рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того чтобы отдать простой пас – теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол", – прокомментировал игру Украины Шевченко.

Стоит внимания Евро-2020: при каких условиях сборная Украины выйдет в плей-офф турнира

Он добавил, что после пропущенного гола украинская команда почти не имела моментов для гола.

После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было. Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, который нам позволяла физическая форма,

– резюмировал наставник "сине-желтых".

Украина – Австрия: главное