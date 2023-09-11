Именно Словения была первым соперником сборной Украины на Евро. И тогда наша команда, несмотря на выигранный первый сет, в итоге уступила. Сам матч вызвал некоторую волну скандала из-за непонятной ситуации с лидером команды Олегом Плотницким.

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Несмотря на проблемы, сборной Украины удалось выйти в плей-офф. И в 1/8 финала сыграть против сборной Португалии, которую разгромили со счетом 3:0. А в четвертьфинале на украинцев снова ожидала сборная Словении.

В отличие от пяти предыдущих матчей на чемпионате Европы, украинцы проиграли первый сет. Наши волейболисты проворонили рывок соперника, поэтому постоянно были в роли догоняющих. Справиться с этой задачей им не удалось – 17:25.

Во втором сете была непрекращающаяся борьба – команды поочередно выходили вперед в счете, но без значительного отрыва. Лишь однажды словенцы вышли вперед на +3, но украинцы сразу сравняли счет. В таких условиях и победителя определяли довольно долго. Закончилось все победой словенцев 29:31.

Несмотря на то, что украинцам уже некуда было отступать, именно словенцы захватили инициативу в начале третьего сета. Но потом ее перехватили украинцы и ушли в отрыв. Концовка сета получилась несколько нервной. Имея значительное преимущество, только с третьей попытки они реализовали сетбол – 25:21.

Так что четвертый сет показался еще более напряженным. Снова преимущество на старте от словенцев, снова украинцы перехватывают инициативу. Но в конце встречи больше мастерства оказалось именно у игроков сборной Словении, которые и довели сет до победы – 25:23, а следовательно и матч. Именно они вышли в полуфинал чемпионата Европы.

Украина – Словения 1:3 (17:25, 29:31, 25:21, 23:25)

Это уже второй раз подряд Украина проигрывает Словении в четвертьфинале. В 2022 году наши волейболисты уступили им на чемпионате мира.