Россиянку Татьяну Каширину дисквалифицировали на восемь лет за употребление допинга. Кроме того, ее результаты, полученные с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года, были аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая лишение каких-либо титулов, наград, медалей, баллов и денежных призов за участие. Арбитражный суд (CAS) вынес свое решение.

К теме Украина получила "золото" чемпионата мира-2014 в гребле после дисквалификации россии

Таким образом, россиянку лишили трех титулов чемпионки мира (2013, 2014, 2015 годов) и три золотые медали чемпионатов Европы (2014, 2015, 2017 годов). Также ее мировой рекорд был аннулирован – рывок весом 155 килограмм, толчок в 193 килограмма и общий в 348 килограмм. Этот рекорд она установила на чемпионате мира 2014 года. При этом что впоследствии Каширина не смогла приблизиться к своим "рекордным" показателям.

После того, как россиянку официально лишили чемпионских титулов на чемпионатах Европы 2015 и 2017 годов, их получит украинка Анастасия Лысенко. Она на этих соревнованиях становилась серебряным призером в каждом из упражнений.

Следует отметить, что Каширину не впервые отстраняют от соревнований из-за употребления допинга. Она была отстранена на два года после положительного теста в 2006 году, когда ей было 15 лет. О втором правонарушении стало известно при расследовании исторических злоупотреблений в Московской лаборатории, и ее временно отстранили в ноябре 2020 года за "использование или попытку использования запрещенного вещества или запрещенного метода".

Несмотря на это, в России решили освободить Каширину от отстранения – дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА признал, что нет никаких оснований для отстранения. Но не все согласились с подобным решением. И Всемирное антидопинговое агентство подало апелляцию на это решение в CAS. И в августе 2023 года CAS вынес свое решение, на восемь лет дисквалифицировав Каширину от международных соревнований и лишив ее наград.