Португалия – Украина 0:3 (20:25, 19:25, 22:25)

Сборная Украины по волейболу продолжает выступления на мужском чемпионате Европы-2023. Команда Угиса Крастиньша очень тяжело начинала турнир, пишет 24 канал.

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В группе "сине-желтые" были близки к вылету, проиграв три стартовых матча. Впрочем, на финише украинцы исправили ситуацию, обыграв Финляндию и Испанию.

Как итог наша команда заняла третье место и вышла в 1/8 финала на Португалию. В битве с "красно-зелеными" Украину считали фаворитами и она показала себя достойно.

В первом сете наша команда создала отрыв внутри и выиграла его в пять баллов. Второй же прошел в равной борьбе, но на этот раз подопечные Крастиньша были успешнее в концовке, взяв шесть из восьми подач.

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Завершили дело украинцы в третьем сете, взяв его с преимуществом в три балла. Это позволило "сине-желтым" выйти в четвертьфинал и повторить свое лучшее достижение, которое покорилось в 2019-м.

Там нашим соперником станет Словения, которой подопечные Крастиньша проиграли в группе. Балканцы пока выиграли все шесть игр на чемпионате Европы. Игра состоится в болгарской Варне 11 сентября.