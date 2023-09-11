Саме Словенія була першим суперником збірної України на Євро. І тоді наша команда, попри виграний перший сет, у підсумку поступилася. Сам матч викликав деяку хвилю скандалу через незрозумілу ситуацію з лідером команди Олегом Плотницьким.

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Попри негаразди, збірній України таки вдалося вийти в плей-офф. І в 1/8 фіналу зіграти проти збірної Португалії, яку розгромили з рахунком 3:0. А у чвертьфіналі на українців знову очікувала збірна Словенії.

На відміну від п'яти попередніх матчів на чемпіонаті Європи, українці програли перший сет. Наші волейболісти прогавили ривок суперника, тому постійно були в ролі наздоганяючих. Впоратися із цим завданням їм не вдалося – 17:25.

У другому сеті була безперервна боротьба – команди почергово виходили вперед в рахунку, але без значного відриву. Лише одного разу словенці вийшли вперед на +3, але українці одразу зрівняли рахунок. За таких умов і переможця визначали доволі довго. Закінчилося все перемогою словенців 29:31.

Попри те, що українцям вже не було куди відступати, саме словенці захопили ініціативу на початку третього сету. Але згодом її перехопили українці та пішли у відрив. Та кінцівка сету вийшла дещо нервовою. Маючи значну перевагу, лише з третьої спроби вони реалізували сетбол – 25:21.

Тож четвертий сет видався ще більш напруженим. Знову перевага на старті від словенців, знову українці перехоплюють ініціативу. Та в кінці зустрічі більше майстерності виявилося саме в гравців збірної Словенії, які й довели сет до перемоги – 25:23, а відтак і матч. Тож саме вони вийшли у півфінал чемпіонату Європи.

Україна – Словенія 1:3 (17:25, 29:31, 25:21, 23:25)

Це вже вдруге поспіль Україна програє Словенії у чвертьфіналі. У 2022 році наші волейболісти поступилися їм на чемпіонаті світу.