Сборная Украины определилась, в какой форме сыграет против Ирландии
14 июня 2022 , 12:53Читати новину українською
Источник:УАФ
Сборная Украины 14 июня сыграет заключительный матч в Лиге наций. В Польше "сине-желтые" будут принимать ирландцев.
Синий комплект
На совещании в преддверии матча с участием представителей команд и официальных лиц матча было определено, в каких формах сыграют игроки сборных Украины и Ирландии.
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Украина выйдет на матч в синем комплекте игровой формы. Ирландцы проведут встречу в оранжевых футболках.
Команды определились с формой / Фото УАФ
Напомним, что из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзи, в официальную заявку не попали Роман Яремчук и Александр Пихаленок.
Путь сборной в Лиге наций-2022/2023
- В стартовом матче национальная команда обыграла сборную Ирландии. Виктор Цыганков забил единственный гол в матче.
- В домашнем поединке, в Лодзи, "сине-желтые" разгромили Армению – 3:0.
- Украинцы возглавили турнирную таблицу в группе Лиги наций, в активе "сине-желтых" 6 очков.
- Недавно Виталий Миколенко и Александр Караваев рассказали, что главная задача команды - попасть в элитный дивизион Лиги наций.
- Отметим, что согласно регламенту победитель группы получит путевку в Лигу А, а последняя команда квартета в следующем цикле будет выступать в Лиге С.