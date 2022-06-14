Сборная Украины определилась, в какой форме сыграет против Ирландии

14 июня 2022 , 12:53
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Источник:

УАФ

Сборная Украины 14 июня сыграет заключительный матч в Лиге наций. В Польше "сине-желтые" будут принимать ирландцев.

Синий комплект

На совещании в преддверии матча с участием представителей команд и официальных лиц матча было определено, в каких формах сыграют игроки сборных Украины и Ирландии.

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Украина выйдет на матч в синем комплекте игровой формы. Ирландцы проведут встречу в оранжевых футболках.


Команды определились с формой / Фото УАФ

Напомним, что из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзи, в официальную заявку не попали Роман Яремчук и Александр Пихаленок.

Путь сборной в Лиге наций-2022/2023

  • В стартовом матче национальная команда обыграла сборную Ирландии. Виктор Цыганков забил единственный гол в матче.
  • В домашнем поединке, в Лодзи, "сине-желтые" разгромили Армению – 3:0.
  • Украинцы возглавили турнирную таблицу в группе Лиги наций, в активе "сине-желтых" 6 очков.
  • Недавно Виталий Миколенко и Александр Караваев рассказали, что главная задача команды - попасть в элитный дивизион Лиги наций.
  • Отметим, что согласно регламенту победитель группы получит путевку в Лигу А, а последняя команда квартета в следующем цикле будет выступать в Лиге С.
Автор: Дарина Жданович