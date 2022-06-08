Ирландия – Украина 0:1

Гол: Цыганков, 48

Поединок против Ирландии стал не только дебютным для Украины в розыгрыше Лиги наций, но и первый после болезненного поражения от Уэльса. Единый автогол Андрея Ярмоленко вывел валлийцев на чемпионат мира-2022.

Ирландия же провела первую игру, но потерпела поражение от Армении – 1:0, пишет 24 канал.

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Перед стартовым свистком сборные отдали честь украинским военным, ежедневно защищающим нашу страну от врага. Футболисты собрались в центральном круге и вместе с трибунами устроили овации нашей армии.

С первых секунд была видна неудовлетворенность в действиях украинцев. "Сине-желтые" вышли неожиданной 11-й из старта. Больше в атаке провели хозяева, но Лунин контролировал все выходы у наших ворот.

Подопечные Петракова не могли дойти до штрафного соперника. Дальним ударом отличился Мудрик, но направил мяч высоко на трибуны, находившиеся за воротами Ирландии.

Шапаренко головой запер передачу от Николенко, но пробил крайне неудачно. Мудрик классно на фланге на скорости опередил опекуна, ворвался в штрафную Ирландии, но не решил, что делать с мячом. Не было ни удара, ни передачи.

Келлехер мастерски сыграл после удара от Зубкова.

Незачисленный шедевр от Украины. На 38-й минуте Украина все-таки забила, но… Качараба классно приложился к мячу с далекого расстояния. Мяч за невероятной траекторией залетел в сетку ворот соперника. Но главный судья матча перед этим увидел офсайд у нашего игрока и не засчитал гол.

Видео неучтенного гола Качарабы

Первый тайм закончился ударом по центру ворот Шапаренко. В первые 45 минут сборные продемонстрировали достаточно хаотический футбол.

После перерыва Петраков произвел одну замену. Вместо Зубкова на поле появился Цыганков. Виктору понадобилось всего четыре минуты, чтобы вывести "сине-желтых" вперед.

Гости заработали право на эталон. Динамовец делал подачу на партнеров по команде, прибежавших в штрафную соперника. Однако ни один из игроков не прикоснулся к мячу, который залетел под дальнюю штангу. Голкипер Ирландии тоже не ожидал такого поворота событий – 0:1.

Праздновать свой гол Цыганков побежал к Петракову, чтобы поблагодарить за доверие.

Видео гола Цыганкова

Забитый мяч добавил живости футбола. Обе сборные словно очнулись.

Ирландцы побежали вперед, заработав право на хорошую штрафную. "Пожар" был у ворот Лунина, но наши ребята смогли отразиться.

Футбольный бог на стороне Украины

На 80-й минуте Лунин перевел мяч в каркас ворот, спас Украину от пропущенного гола после мощного удара головой от Даффи.

Сразу после розыгрыша углового снова острота была у владений Лунина, но и в этот раз украинские ворота остались "сухими".

В последней 10-минутке хозяева прижали украинцев к своим воротам, которые старались выбегать вперед за счет контратак. Как ни старались ирландцы, но забить так и не удалось.

Сборная Украины резервным составом обыграла Ирландию и одержала победу уже в дебютном для себя матче в Лиге наций – 0:1.

В параллельном матче группы Шотландия дома уверенно обыграла Армению – 2:0.

Шотландия, Украина и Армения с тремя очками занимали первые три позиции в группе. После двух сыгранных матчей до сих пор ноль в пассиве Ирландии.

К слову. Следующий матч в Лиге наций сборная Украины сыграет 11 июня. В Польше "сине-желтые" в домашнем поединке примут Армению.