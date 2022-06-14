Тренерский штаб национальной команды определился с заявкой на матч против ирландцев. Всего в список наставника попало 22 исполнителя.

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Ярмоленко, Соболь, Сирота и Попов, несмотря на все проблемы, возникавшие во время подготовки к игре с Ирландией, попали в заявку сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ. Пропустят игру Яремчук и Пихалонок.

Заявка сборной Украины на матч против Ирландии

Голкиперы: Лунин, Ризнык.

Защитники: Бондарь, Качараба, Попов, Забарный, Миколенко, Сирота, Соболь, Караваев, Матвиенко.

Полузащитники: Сидорчук, Игнатенко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Зубков.

Нападающие: Сикан, Довбык.

Обратите внимание! Матч Украина – Ирландия состоится 14 июня. Начало встречи в 21:45.

Почему в заявку не попал Яремчук