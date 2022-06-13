Миколенко: После первого гола за сборную я получил только два сообщения

Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко сыграл за национальную команду 4-й матч подряд. В последней игре против Армении футболист отметился дебютным голом за "сине-желтых".

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Думал об этих матчах. Могу сказать одно – я не могу поставить в одной строке игру за сборную и усталость. Я приехал играть за страну, своих родных, тех, кто смотрит матчи по ТВ и на стадионе. Усталость и сборная Украины – это разные вещи. После первого гола за сборную я получил только два сообщения – от второго тренера Эвертона Джо Эдвардса и Паттерсона из сборной Шотландии. Больше никто не писал,

– сказал Миколенко.

Футболист подчеркнул, что получает от своего клуба невероятную поддержку. Также он рассказал о встречах игроков в других странах.

"От Эвертона безумная поддержка. Знаю, что президент пригласил Динамо сыграть благотворительный матч. Хочу поблагодарить всех стран, где мы были. Люди очень поддерживают нас. Что касается гола, то главное – помогать команды. Я не думал о праздновании гола, я отпраздновал с командой и тренерским штабом", – отметил Виталий.

"Понял, что не все так тяжело в Англии"

Защитник "сине-желтых" поделился своими эмоциями после успешных игр в Лиге наций-2022/2023.

"Эмоции положительные, потому что выиграли последнюю игру. Когда выиграешь, то восстанавливаешься быстрее. Нет такой настройки, что все уже в отпуске. Чувствую себя хорошо. Лучше было бы, если бы мы играли в Украине. Это самое тяжелое время в моей жизни. С начала войны я сосредоточился на футболе и понял, что не все так тяжело в Англии, в Эвертоне. Надо выходить и доказывать, что мы можем играть и выигрывать", – добавил игрок.

Обратите внимание! 14 июня состоится матч Украина – Ирландия. Начало игры в 21:45.