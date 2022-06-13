Караваев: Мы только радуемся друг другу, когда кто-то забивает гол

Счет в матче открыл Руслан Малиновский. На 61 минуте игры украинец фирменным ударом пробил в ворота соперников.

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Александр Караваев удвоил преимущество "сине-желтых". Для него это был первый забитый мяч в официальных матчах национальной команды.

Футболист поделился мнениями после победы над Арменией.

"Получилось хорошо, что когда я отдавал передачу, защитник выбивал, и выбил мне на ногу. Мне ничего не оставалось, кроме как пробить. Удар был точный. Конечно, когда счет 2:0, то еще легче играть. Ты понимаешь, что ведешь в счете, и нужно довести матч до логического завершения.

Когда вышел Миколенко и забил такой нереальный мяч... Мы только радуемся друг другу, когда кто забивает гол или отдает результативную передачу. Все это способствует общему результату команды. Такая атмосфера царит у нас всегда. Это очень ценно", – сказал игрок национальной команды.

Также Караваев рассказал о дальнейших планах сборной Украины.

Мы понимаем, что вылетели из дивизиона А не по спортивному принципу. Очень досадно. Но мы это принимаем, потому что не отменить. Мы играем в лиге В, и должны на футбольном поле доказывать, что способны выступать в дивизионе А. Будем делать все, чтобы выиграть каждый матч и выйти в лигу.

– добавил Караваев.

Путь сборной в Лиге наций-2022/2023

После матча с Арменией национальная команда возглавила турнирную таблицу первой группы.

В стартовом поединке "сине-желтые" одолели Ирландию со счетом 0:1. В игре против армян украинцы выглядели более уверенными и нанесли разгромное поражение сопернику (3:0).

Турнирная таблица (группа 1)