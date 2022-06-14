Синий комплект

На совещании в преддверии матча с участием представителей команд и официальных лиц матча было определено, в каких формах сыграют игроки сборных Украины и Ирландии.

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Украина выйдет на матч в синем комплекте игровой формы. Ирландцы проведут встречу в оранжевых футболках.



Команды определились с формой / Фото УАФ

Напомним, что из тех футболистов, которые сейчас находятся в Лодзи, в официальную заявку не попали Роман Яремчук и Александр Пихаленок.

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