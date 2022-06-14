Синій комплект

На нараді напередодні матчу за участі представників команд і офіційних осіб матчу було визначено у яких формах зіграють гравці збірних України та Ірландії.

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Україна вийде на матч в синьому комплекті ігрової форми. Ірландці проведуть зустріч у помаранчевих футболках.



Команди визначилися з формою / Фото УАФ

Нагадаємо, що із тих футболістів, які зараз перебувають у Лодзі, до офіційної заявки не потрапили Роман Яремчук та Олександр Піхальонок.

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