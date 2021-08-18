Сборная Украины начнет подготовку к отбору на ЧМ-2022 без главного нападающего

Сборная Украины по футболу уже вскоре будет готовиться к матчам отбора на чемпионат мира-2022. Старт сборов пропустят Роман Яремчук и Тарас Качараба.

Без Яремчука

Фанаты уже вскоре смогут увидеть первые матчи сборной Украины под руководством Александра Петракова. Тренерский штаб команды не сможет рассчитывать сразу на двух футболистов – Романа Яремчука и Тараса Качарабу.

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Оба украинца пропустят старт сборов. Причина – игроки сыграют в официальных матчах за Славию и Бенфику.

Сейчас в стадии решения вопроса, присоединятся ли Яремчук и Качараба к "сине-желтым" на следующий день в Киеве или отправятся самостоятельно непосредственно в Казахстан.

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