Сборная Украины начнет подготовку к отбору на ЧМ-2022 без главного нападающего
18 августа 2021 , 21:53Читати новину українською
Источник:Meta-ratings.com.ua
Сборная Украины по футболу уже вскоре будет готовиться к матчам отбора на чемпионат мира-2022. Старт сборов пропустят Роман Яремчук и Тарас Качараба.
Без Яремчука
Фанаты уже вскоре смогут увидеть первые матчи сборной Украины под руководством Александра Петракова. Тренерский штаб команды не сможет рассчитывать сразу на двух футболистов – Романа Яремчука и Тараса Качарабу.
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Оба украинца пропустят старт сборов. Причина – игроки сыграют в официальных матчах за Славию и Бенфику.
Сейчас в стадии решения вопроса, присоединятся ли Яремчук и Качараба к "сине-желтым" на следующий день в Киеве или отправятся самостоятельно непосредственно в Казахстан.
Первый день Петракова в сборной Украины: главное
- Украинская сборная 18 августа получила нового тренера. Александр Петраков будет исполнять обязанности главного тренера. Именно под его руководством команда будет готовиться к двум отборочным матчам на чемпионат мира-2022 – 1 сентября против Казахстана и 4 сентября против действующих чемпионов мира французов.
- Отметим, что назначение поддержал Сергей Ребров, который был главным претендентом на кресло в сборной.
- Петраков в ближайшие дни определится с тренерским штабом и уже внес кадровые изменения в состав. Из резервного списка в основной перешел Евгений Макаренко. Также были довызваны Тарас Качараба и Даниил Сикан. А в резервный список попал Сергей Булеца.