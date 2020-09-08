В 1994 году гимн Украины впервые прозвучал на Олимпийских играх. Фигуристка Оксана Баюл на Зимней Олимпиаде в Лиллегаммере стала первой олимпийской чемпионкой из Украины. Успех Баюл был настолько неожиданным, что никто не подготовил гимн Украины. Во время награждения украинки организаторы Олимпиады хотели включить гимн России.

Бывший министр спорта Украины Валерий Борзов рассказал историю, как российский гимн мог заменить украинский. Об этом сообщает "Главком".

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Как известно, перед выступлением Баюл получила травму, поэтому ее выступление было под вопросом. Борзов, который до 1998 года был президентом НОКа, тоже вспомнил о травме Оксаны.

Сразу возник вопрос: Баюл может сняться с соревнований. Однако посмотрев на характер травмы, понял, что на самом деле не все так страшно

– сказал Борзов.

Запись гимна организаторам не давали

По его словам, от Баюл ждали больше ошибки, чем победы. Поэтому, когда украинка выполнила программу, получила максимальные оценки.

Украинская делегация не предоставила запись гимна Украины. Организаторы Олимпиады предложили включить гимн России, на что Борзов ответил категорическим отказом.

"Понятно, что записи гимна мы организаторам не давали. Потому, когда спустился в техническую зону ледового дворца, чтобы поздравить Баюл и Змиевскую с победой, наткнулся на высоченного блондина.

Он спрашивал, есть ли кто-то из Украины. Когда я представился, мужчина предложил: "Поскольку у нас нет записи гимна Украины, не будет проблемой, если в честь Баюл прозвучит гимн России?". "Для вас это мелочь?", – спросил он. Но из-за этой мелочи я бы вернулся домой безработным", – рассказал Борзов.

В итоге все завершилось тем, что Галина Змиевская, тренер Баюл, договорилась с полицейским, который отвез ее в олимпийскую деревню. Там она взяла кассету с записью гимна и привезла ее в зал.

Смотрите видео победного выступления Баюл

После выступления Оксана не сдерживала эмоций: Баюл плакала и не могла поверить в свою победу. В итоге гимн Украины впервые прозвучал на Олимпийских играх.

Оксана Баюл до сих пор остается единственной украинской чемпионкой на зимних Олимпиадах в индивидуальных соревнованиях.