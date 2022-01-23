Зеленский: Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина
Зеленский записал обращение к сборникам, которое опубликовал в своих социальных сетях. Президент отметил, что за спортсменов будут болеть не только близкие, но и вся Украина.
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"Уважаемый народ Украины! Сегодня мы провожаем нашу олимпийскую сборную на XXIV зимние Олимпийские игры в Китай. Уважаемая сборная, знайте, что за вас болеть будут только родные и только близкие люди. Значит только ваша семья.
Но не забывайте, что ваша семья – это не только ваши родители, дай им всем Боже здоровье, ваши мужья и жены, детишки, братья, сестры и все родные – не только они. Каждый из нас, каждый украинец – это одна сборная, одна семья под названием Украина", – сказал Зеленский.
Владимир Зеленский пожелал украинской сборной здоровья и побед на Олимпийских играх в Пекине.
Хочу вам пожелать – не болейте, хорошо ешьте, носите шляпу, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина,
– резюмировал глава государства.
Украина на Олимпиаде: главное
- XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Украину на Олимпиаде представят 45 спортсменов.
- Украинцы будут соревноваться в 12 видах спорта, что является рекордом для нашего государства.
- Зимние Олимпийские игры в Пекине-2022 эксклюзивно в Украине будет транслировать общественный телеканал "UA:ПЕРШИЙ" и диджитал-платформа "Суспільне Спорт".