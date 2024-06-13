Сборная Украины на Евро-2024: все, что стоит знать о команде Сергея Реброва

Уже 14 июня начнется 17-й чемпионат Европы в истории футбола. Турнир будет проходить на 10-ти стадионах в 10-ти городах Германии. Сборная Украины Сергея Реброва начнет свою борьбу 17 июня.

Подопечные Сергея Реброва проведут как минимум три матча на чемпионате Европы-2024 в Германии. "Сине-желтые" попали в группу "Е", где сыграют против Румынии, Словакии и Бельгии, сообщает 24 Канал.

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Календарь матчей группового этапа Евро-2024 для Украины

17 июня. 16:00. Румыния – Украина ("Арена Мюнхен", Мюнхен)

21 июня. 16:00. Словакия – Украина ("Дюссельдорф Арена", Дюссельдорф)

26 июня. 19:00. Украина – Бельгия ("Арена Штутгарт, Штутгарт)

История встреч с будущими соперниками

Украина и Румыния седьмой раз сыграют между собой. Обе национальные команды имеют одинаковое количество побед – по три. Последний раз сборные встречались на одном футбольном поле в товарищеском матче сезона-2015/2016. Тогда и игра закончилась победой украинцев 3:4. В составе сине-желтой сборной забивали: Роман Зозуля, Александр Зинченко, Евгений Коноплянка и Андрей Ярмоленко.

Вторым соперником команды Реброва на Евро-2024 будет Словакия. С этим оппонентом "сине-желтые" встречались еще чаще – 8 раз. У Украины на одну победу больше – 3 против 2-х у словаков. Еще 3 матча сводились к мировой (дважды по 1:1 и однажды 0:0).



Украина – Словакия / Фото УАФ

В сезоне-2018/2019 команды провели свою последнюю очную встречу, которая неожиданно закончилась разгромом Украины – 4:1. Было это в рамках группового раунда Лиги наций. Единственный гол в составе украинской сборной забил Евгений Коноплянка.

Последний раз Украина побеждала в том же розыгрыше Лиги наций, но в первом матче. Победу "сине-желтым" 1:0 тогда принес единственный гол с пенальти от Андрея Ярмоленко.

Заявка сборной Украины на Евро-2024

Бельгия – единственная из этих трех сборная, с которой Украина ни разу не играла в своей истории. В заявку бельгийской сборной не попал конкурент Андрея Лунина в Реале Тибо Куртуа, который пропустил почти весь сезон из-за травм.

В начале мая 2024-го года УЕФА расширила заявку сборных до 26 футболистов. Чем воспользовалась Украина. 7 июня Сергей Ребров объявил финальный список игроков, которые поедут защищать честь страны на Евро-2024 в Германии.

Заявка Украины на Евро-2024 / Фото УАФ

Подготовка к Евро-2024

30 мая команда Сергея Реброва начала подготовку к финальной части Евро-2024.

Украина отобралась на Евро-2024 через отбор плей-офф, где обыграла Боснию и Герцеговину (1:2) и Исландию (2:1).

У "сине-желтых" были запланированы 3 товарищеских поединка в рамках подготовки к турниру. В первом матче команда Сергея Станиславовича сохранила нулевую ничью с Германией, хотя "бундестим" создал немало угроз у владений Анатолия Трубина. Голкипер Бенфики выдал мощную игру.

Во втором контрольном спарринге украинцы неожиданно уступили Польше в Варшаве 3:1. Уже на 30-й минуте счет в игре был 3:0 в пользу поляков. Лишь под занавес первого тайма Артем Довбик сократил отставание до 3:1. Однако это был единственный гол от украинской сборной в этом поединке.



Молдова – Украина / Фото УАФ, Дана Балашова

Свою подготовку к Евро-2024 Украина заканчивала игрой против Молдовы в Кишиневе. Здесь "сине-желтые" проехались по сопернику. Уже на 2-й минуте Роман Яремчук классно пробил после ошибки защитника львовских Карпат Владислава Бабогло и открыл счет в игре. До перерыва Виктор Цыганков удвоил преимущество гостей.

После перерыва Артем Довбик и Георгий Судаков увеличили преимущество Украины до 0:4. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу команды Реброва 0:4.

Как Украина выступала на чемпионатах Европы

Евро-2024 станет уже четвертым подряд для сборной Украины. Только на домашнем чемпионате Европы в 2012-м году "сине-желтые" дебютировали на этом турнире. Тогда сборная Украины не вышла из группы "D", куда попала вместе со Швецией, Францией и Англией.

Стартовала Украина с победы 2:1 над шведами благодаря дублю нынешнего главы УАФ Андрея Шевченко. К сожалению, продолжить победный старт украинца не удалось. Далее "сине-желтые" потерпели поражения от Франции 0:2 и Англии 1:0, закончив свою борьбу на домашнем Евро.

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В 2016-м году Украина снова сыграла на чемпионате Европы. Но это выступление украинцы предпочли бы забыть. Команда Михаила Фоменко не набрала ни одного балла, проиграв во всех трех турах: Германии (2:0), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1). Более того, "сине-желтые" не забили ни одного мяча. Это было худшее выступление Украины на уровне Евро.



Артем Довбык / Фото Getty Images

А вот через 4 года сборная Украины провела свой лучший чемпионат Европы, добравшись до четвертьфинала. В групповом раунде подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам 3:2, но уже в следующей игре обыграли Северную Македонию 2:1. В 3-м туре группового этапа "сине-желтые" минимально уступили австрийцам 0:1, но вышли в 1/8 финала Евро-2020.

Первым соперником в плей-офф была Швеция. Героем того матча стал Артем Довбик, который на 120+1 минуте встречи вывел Украину вперед 1:2 и позволил своей команде выйти в четвертьфинал турнира. В 1/4 финала Евро-2020 Украина не смогла справиться с Англией, потерпев поражение 0:4. Но это поражение не испортило общих впечатлений от выступлений Украины на Евро-2020.

Где смотреть матчи Украины на Евро-2024

В Украине матчи Евро-2024 будут транслировать на двух платформах – MEGOGO и Суспільному. Второй вещатель покажет только 13 поединков группового раунда, а также половину игр 1/8 финала, два четвертьфинала, оба полуфинала и сам финал.

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Зато MEGOGO покажет все матчи чемпионата Европы-2024. Игры можно будет посмотреть по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Поединки сборной Украины будут также доступны по переплате "Оптимальная".