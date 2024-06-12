Чемпионат Европы по футболу продлится с 14 июня по 14 июля. Матчи турнира будут проходить на 10-ти стадионах в 10-ти немецких городах, сообщает 24 Канал.

К теме Чемпионат Европы по футболу 2024: календарь и результаты матчей

Стадионы, на которых состоятся матчи Евро-2024

Поединки Евро в третий раз будет принимать Германия. Впервые это было в 1988-м году, а второй раз – 2020-м году, когда на мюнхенской "Альянц-Арене" состоялись четыре матча чемпионата Европы.

Арены, которые примут матчи Евро-2024:

"Олимпийский стадион" (Берлин)

"Зигналь Идуна Парк" (Дортмунд)

"Дюссельдорф Арена" (Дюссельдорф)

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

"Фельтинс-Арена" (Гельзенкирхен)

"Рейн Энерги Штадион" (Кельн)

"Ред Булл Арена" (Лейпциг)

"Альянц-Арена" (Мюнхен)

"Вальдштадион" (Франкфурт)

"МХП-Арена" (Штутгарт)



Города Германии, которые примут Евро-2024 / Фото УЕФА

Видеообзор всех стадионов чемпионата Европы-2024

Обратите внимание! Для некоторых игроков сборной Украины матчи в Германии не будут новизной. Футболисты донецкого Шахтера принимали свои номинально домашние игры еврокубков в немецком Гамбурге.

Распределение групп и матч-открытие

Участие в финальной части Евро-2024 будут принимать 24 сборные, которые поделены на 6 групп по 4 национальные команды в каждой. Домашняя команда этого чемпионата Европы попала в группу "А", где сыграет против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.



Группы Евро-2024 / Фото из соцсетей чемпионата Европы по футболу

Уже традиционно страна-хозяйка откроет программу чемпионата Европы. В первом поединке на Евро-2024 Германия встретится и Шотландией. Матч-открытие, который состоится на "Альянц-Арене" в Мюнхене, запланирован на 14 июня, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 (по киевскому времени).

Это будет единственный поединок в первый соревновательный день. В остальные дни будут проходить по 2-3 поединка.

Интересный факт! В истории встреч Германии и Шотландии проведет уже 17 матчей. В 8 поединках победу одерживал "бундестим". У шотландцев вдвое меньше побед (4). Еще 5 игр были сведены к мировым. Последний раз эти сборные играли между собой в квалификации Евро-2014/2015, когда немцы одержали волевую победу со счетом 2:3.

Какие команды пробьются в плей-офф Евро-2024

По две лучшие команды каждой из шести групп выйдут в 1/8 финала чемпионата Европы-2024. Еще четыре лучшие сборные, занявшие 3-е места в своих квартетах, продолжат борьбу за трофей в плей-офф турнира.

Расписание раундов чемпионата Европы-2024

Групповой раунд: 14-26 июня

1/8 финала: 29 июня – 2 июля

Четвертьфиналы: 5-6 июля

Полуфиналы: 9-10 июля

Финал: 14 июля

Обратите внимание! Финальный поединок Евро-2024 состоится на Арене в Берлине, который вмещает более 74 тысяч болельщиков.

Кто будет защищать звание чемпиона Европы?

Сборная Италии приедет в Германию в статусе действующего чемпиона Европы. На прошлом Евро-2020 "скуадро адзурра" на максимальной скорости прошла групповой раунд соревнований – 9 очков в 3-х турах.

Итальянская команда забила 7 голов, не пропустив ни одного мяча от соперников.

Турция – Италия 0:3

Италия – Швейцария 3:0

Италия – Уэльс 1:0

В 1/8 финала итальянцы только в дополнительных таймах одолели соперника из Австрии 2:1. Победный гол на 105 минуте забил Пессина.



Федерико Кьеза / Фото Getty Images

Уже в следующем раунде Италия одержала победу с идентичным счетом над бельгийцами 1:2 (Баррела и Инсинье). Но на этот раз итальянской сборной хватило для прохода дальше 90 основных минут.

В полуфинале Италия едва не вылетела с чемпионата Европы-2020 от Испании. Финалиста сборные определили только в серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось ничьей 1:1 (Кьеза – Мората), а уже в дополнительных 15-минутных таймах голов не было. В серии 11-метровых точнее были футболисты "скуадро адзурры" 4:2. Единственный пенальти Италии не забил Локателли. Зато в составе Испании свои пенальти не реализовали Мората и Ольмо.

В финале Евро-2020 Италия встречалась с обидчицей Украины на чемпионате Европы – Англией. Опять поединок затянулся до серии пенальти, где точнее были футболисты из Италии – 3:2.



Сборная Италии – чемпион Европы-2020 по футболу / Фото Getty Images

Официальный талисман, мяч и песня Евро-2024

Все болельщики футбола могут насладиться официальной песней Евро-2024. Авторами трека "Fire" является электронное трио MEDUZA из Италии, известная американская группа OneRepublic и немецкая исполнительница Leony. Официальная песня чемпионата Европы по футболу уже доступна на всех стриминговых платформах.

Официальная песня Евро-2024: смотрите видео

Также уже известен маскот Евро-2024. Им впервые стал медведь, который получил имя Альберт. Именно этому имени свои голоса отдали 32% болельщиков.

Видео презентации талисмана Евро-2024

Еще раньше УЕФА совместно со спортивным брендом Adidas презентовала FUSSBALLLIEBE – официальный мяч Евро-2024. С немецкого FUSSBALLLIEBE переводится, как "любовь к футболу".



Официальный мяч Евро-2024 / Фото из инстаграма чемпионата Европы