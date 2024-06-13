Підопічні Сергія Реброва проведуть щонайменше три матчі на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині. "Синьо-жовті" потрапили у групу "Е", де зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії, повідомляє 24 Канал.

До теми Щонайменше три битви для команди Реброва: розклад матчів збірної України на Євро-2024

Календар матчів групового етапу Євро-2024 для України

17 червня. 16:00. Румунія – Україна ("Арена Мюнхен", Мюнхен)

21 червня. 16:00. Словаччина – Україна ("Дюссельдорф Арена", Дюссельдорф)

26 червня. 19:00. Україна – Бельгія ("Арена Штутгарт, Штутгарт)

Історія зустрічей із майбутніми суперниками

Україна та Румунія сьомий раз зіграють між собою. Обидві національні команди мають однакову кількість перемог – по три. Востаннє збірні зустрічались на одному футбольному полі у товариському матчі сезону-2015/2016. Тоді та гра закінчилась звитягою українців 3:4. У складі синьо-жовтої збірної забивали: Роман Зозуля, Олександр Зінченко, Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко.

Другим суперником команди Реброва на Євро-2024 буде Словаччина. Із цим опонентом "синьо-жовті" зустрічались ще частіше – 8 разів. В України на одну перемогу більше – 3 проти 2-х у словаків. Ще 3 матчі зводились до мирової (двічі по 1:1 та одного разу 0:0).



Україна – Словаччина / Фото УАФ

У сезоні-2018/2019 команди провели свою останню очну зустріч, яка несподівано закінчилась розгромом України – 4:1. Було це у рамках групового раунду Ліги націй. Єдиний гол у складі української збірної забив Євген Коноплянка.

Востаннє Україна перемагала у тому ж розіграші Ліги націй, але у першому матчі. Перемогу "синьо-жовтим" 1:0 тоді приніс єдиний гол із пенальті від Андрія Ярмоленка.

Цікавий факт! Бельгія – єдина із цих трьох збірна, з якою Україна жодного разу не грала у своїй історії. У заявку бельгійської збірної не потрапив конкурент Андрія Луніна у Реалі Тібо Куртуа, який пропустив майже весь сезон через травми.

Заявка збірної України на Євро-2024

На початку травня 2024-го року УЄФА розширила заявку збірних до 26 футболістів. Чим скористалась Україна. 7 червня Сергій Ребров оголосив фінальний список гравців, які поїдуть захищати честь країни на Євро-2024 у Німеччині.

Заявка України на Євро-2024 / Фото УАФ

Підготовка до Євро-2024

30 травня команда Сергія Реброва розпочала підготовку до фінальної частини Євро-2024.

До слова. Україна відібралась на Євро-2024 через відбір плей-оф, де обіграла Боснію і Герцеговину (1:2) та Ісландію (2:1).

У "синьо-жовтих" були заплановані 3 товариські поєдинки у рамках підготовки до турніру. У першому матчі команда Сергія Станіславовича зберегла нульову нічию із Німеччиною, хоча "бундестім" створив чимало загроз біля володінь Анатолія Трубіна. Голкіпер Бенфіки видав потужну гру.

У другому контрольному спарингу українці несподівано поступились Польщі у Варшаві 3:1. Вже на 30-й хвилині рахунок у грі був 3:0 на користь поляків. Лише під завісу першого тайму Артем Довбик скоротив відставання до 3:1. Однак це був єдиний гол від української збірної у цьому поєдинку.



Молдова – Україна / Фото УАФ, Дана Балашова

Свою підготовку до Євро-2024 Україна закінчувала грою проти Молдови у Кишиневі. Тут "синьо-жовті" проїхались по супернику. Вже на 2-й хвилині Роман Яремчук класно пробив після помилки захисника львівських Карпат Владислава Бабогло та відкрив рахунок у грі. До перерви Віктор Циганков подвоїв перевагу гостей.

Після перерви Артем Довбик та Георгій Судаков збільшили перевагу України до 0:4. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу команди Реброва 0:4.

Як Україна виступала на чемпіонатах Європи

Євро-2024 стане вже четвертим поспіль для збірної України. Лише на домашньому чемпіонаті Європи у 2012-му році "синьо-жовті" дебютували на цьому турнірі. Тоді збірна України не вийшла із групи "D", куди потрапила разом із Швецією, Францією та Англією.

Стартувала Україна із перемоги 2:1 над шведами завдяки дублю нинішнього очільника УАФ Андрія Шевченка. На жаль, продовжити переможний старт українця не вдалось. Далі "синьо-жовті" зазнали поразок від Франції 0:2 та Англії 1:0, закінчивши свою боротьбу на домашньому Євро.

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У 2016-му році Україна знову зіграла на чемпіонаті Європи. Але цей виступ українці воліли б забути. Команда Михайла Фоменка не набрала жодного балу, програвши в усіх трьох турах: Німеччині (2:0), Північній Ірландії (0:2) та Польщі (0:1). Ба більше, "синьо-жовті" не забили жодного м'яча. Це був найгірший виступ України на рівні Євро.



Артем Довбик / Фото Getty Images

А от через 4 роки збірна України провела свій найкращий чемпіонат Європи, діставшись до чвертьфіналу. У груповому раунді підопічні Андрія Шевченка програли Нідерландам 3:2, але вже у наступній грі обіграли Північну Македонію 2:1. У 3-ту турі групового етапу "синьо-жовті" мінімально поступились австрійцям 0:1, але вийшли до 1/8 фіналу Євро-2020.

Першим суперником у плей-оф була Швеція. Героєм того матчу став Артем Довбик, який на 120+1 хвилині зустрічі вивів Україну уперед 1:2 та дозволив своїй команді вийти до чвертьфіналу турніру. В 1/4 фіналу Євро-2020 Україна не змогла впоратись із Англією, зазнавши поразки 0:4. Але ця поразка не зіпсувала загальних вражень від виступів України на Євро-2020.

Де дивитись матчі України на Євро-2024

В Україні матчі Євро-2024 транслюватимуть на двох платформах – MEGOGO та Суспільному. Другий мовник покаже лише 13 поєдинків групового раунду, а також половину ігор 1/8 фіналу, два чвертьфінали, обидва півфінали та сам фінал.

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Натомість MEGOGO покаже усі матчі чемпіонату Європи-2024. Ігри можна буде переглянути за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Поєдинки збірної України будуть також доступні за переплатою "Оптимальна".