38-летний специалист возьмет с собой в Германию 25 футболистов. Уже 31 мая соперник Украины на Евро-2024 начнет подготовку к финальной части соревнований.

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Без номера один в воротах

Подопечные Доменико Тедеско проведут два товарищеских матча: 5 июня против Черногории и 8 июня против Люксембурга.

В заявку бельгийской национальной команды не попал конкурент Андрея Лунина по мадридскому Реалу Тибо Куртуа. Вратарь принял лишь участие в 4-х поединках "сливочных" в этом сезоне-2023/2024. Все из-за двух травм, которые залечил голкипер.

Поедет на Евро-2024 вместе с Бельгией одноклубники Виталия Миколенко (Эвертон) и Александра Зинченко (Арсенал) – Онан и Троссар соответственно.

Заявка сборной Бельгии

Вратари : Кун Кастельс (Вольфсбург), Томас Камински (Лутон), Мац Сельс (Ноттингем Форест).

: Кун Кастельс (Вольфсбург), Томас Камински (Лутон), Мац Сельс (Ноттингем Форест). Защитники : Тимоти Кастань (Фулхэм), Максим Де Кейпер (Брюгге), Зено Дебаст (Андерлехт), Воут Фас (Лестер), Тома Менье (Трабзонспор), Артюр Теат (Ренн), Ян Вертонген (Андерлехт), Аксель Витсель (Атлетико Мадрид).

: Тимоти Кастань (Фулхэм), Максим Де Кейпер (Брюгге), Зено Дебаст (Андерлехт), Воут Фас (Лестер), Тома Менье (Трабзонспор), Артюр Теат (Ренн), Ян Вертонген (Андерлехт), Аксель Витсель (Атлетико Мадрид). Полузащитники : Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Орель Мангаля (Лион), Амалу Онана (Эвертон), Юри Тилеманс (Астон Вилла), Артур Вермерен (Атлетико Мадрид), Астер Вранкс (Вольфсбург), Янник Феррейра Карраско (Аль-Шабаб).

: Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Орель Мангаля (Лион), Амалу Онана (Эвертон), Юри Тилеманс (Астон Вилла), Артур Вермерен (Атлетико Мадрид), Астер Вранкс (Вольфсбург), Янник Феррейра Карраско (Аль-Шабаб). Нападающие: Йоган Бакайоко (ПСВ), Шарль Де Кетеларе (Аталанта), Жереми Доку (Манчестер Сити), Ромелу Лукаку (Рома), Доди Лукебакио (Севилья), Лои Опенда (Лейпциг), Леандро Троссар (Арсенал).



Заявка сборной Бельгии по футболу на Евро-2024 / Фото национальной команды

Напомним, что сборная Бельгии проведет на Евро-2024 по меньшей мере три матча группового раунда.

С кем сыграет Бельгия на Евро-2024