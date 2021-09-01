Кто может не сыграть с Францией
Сразу четыре футболиста "сине-желтых" рискуют пропустить матч 5-го тура отбора на чемпионат мира-2022 против Франции. Все игроки могут выйти в старте Украина в игре с Казахстаном, который состоится 1 сентября в 17:00.
Интересно узнать Первый экзамен для Петракова: заявка сборной Украины на игру с Казахстаном
- Александр Зинченко
- Николай Матвиенко
- Эдуард Соболь
- Виталий Миколенко
Все перечисленные игроки команды Александра Петракова находятся на грани дисквалификации. Если футболисты получат желтую карточку в Нур-Султане, то автоматически пропустят следующий важный поединок против французов.
Матч Украина – Франция состоится в субботу, 4 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 21:45.
Кадровые потери Украины перед матчем с Казахстаном
- Большой кадровый голод испытывает тренерский штаб Украины на вратарской позиции. Сразу три голкипера вылетели из состава команды. Анатолий Трубин и Георгий Бущан получили травмы. Андрей Лунин заболел коронавирусом.
- Вылетел и Артем Довбик. Герой поединка Евро-2020 против Швеции тоже будет пропускать игры из-за повреждения.