Кто может не сыграть с Францией

Сразу четыре футболиста "сине-желтых" рискуют пропустить матч 5-го тура отбора на чемпионат мира-2022 против Франции. Все игроки могут выйти в старте Украина в игре с Казахстаном, который состоится 1 сентября в 17:00.

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Александр Зинченко

Николай Матвиенко

Эдуард Соболь

Виталий Миколенко

Все перечисленные игроки команды Александра Петракова находятся на грани дисквалификации. Если футболисты получат желтую карточку в Нур-Султане, то автоматически пропустят следующий важный поединок против французов.

Матч Украина – Франция состоится в субботу, 4 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 21:45.

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