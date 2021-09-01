"Сине-желтый" десант в Казахстане
Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым определился с футболистами на отборочный поединок чемпионата мира-2022. В заявку вошли 23 игрока.
Достойно внимания Сможет ли Петраков дебютировать с победы: анонс на матч отбора ЧМ-2022 Казахстан – Украина
Заявка сборной Украины
Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Резник
Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Тарас Качараба, Виктор Корниенко, Александр Тимчик, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Виталий Миколенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Евгений Макаренко
Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан
Интересно, что в заявку на матч не попал опытный опорник Шахтера Тарас Степаненко. Также в списке отсутствует игрок венгерского Ференцвароша Александр Зубков.