У Лунина коронавирус
Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус.
Кстати Луческу готов отпустить Гусева в сборную Украины при одном условии
Ранее Лунина вызвали в сборную Украины на сентябрьские матчи. Но Андрей не сможет присоединиться к партнерам.
Кадровые потери сборной Украины
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков вынужденно вызвал в сборную Украины голкиперов Шахтера и Ворсклы Андрея Пятова и Дмитрия Резника.
Причина в том, что два голкипера сборной Георгий Бущан и Анатолий Трубин выбыли из заявки из-за травм.
Наставник Динамо Мирча Луческу сообщил, что Бущан остался без футбола на 10 дней. В Динамо опасаются, что Бущану может понадобиться операция.
Что касается Трубина, то футболист может пропустить 3 месяца из-за разрыва мениска.
- Первый матч с Петраковым сборная Украины сыграет 1 сентября на выезде против Казахстана. Уже 4 сентября "сине-желтые" в Киеве примут сборную Франции.