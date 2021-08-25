У Лунина коронавирус

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус.

Кстати Луческу готов отпустить Гусева в сборную Украины при одном условии

Ранее Лунина вызвали в сборную Украины на сентябрьские матчи. Но Андрей не сможет присоединиться к партнерам.

Кадровые потери сборной Украины

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков вынужденно вызвал в сборную Украины голкиперов Шахтера и Ворсклы Андрея Пятова и Дмитрия Резника.

Причина в том, что два голкипера сборной Георгий Бущан и Анатолий Трубин выбыли из заявки из-за травм.

Наставник Динамо Мирча Луческу сообщил, что Бущан остался без футбола на 10 дней. В Динамо опасаются, что Бущану может понадобиться операция.

Что касается Трубина, то футболист может пропустить 3 месяца из-за разрыва мениска.