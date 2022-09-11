Футбольная сборная Боснии и Герцеговины объявила о проведении товарищеского матча с россией . Это решение вызвало у спортивного сообщества массовое возмущение.

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Особенно в шоке украинское сообщество. УАФ обратилась к УЕФА и ФИФА с просьбой не допустить этого матча. Также к своим боснийским коллегам обратились легенды украинского футбола – Олег Блохин, Андрей Шевченко, Игорь Беланов, Олег Протасов, Алексей Михайличенко и Анатолий Демьяненко.

"Матч между сборной Украины и сборной Боснии и Герцеговины, который состоялся 16 ноября 2021 года в вашей стране, является для нас воспоминанием из мирной жизни. Ведь именно этот поединок стал для нашей команды последним перед началом полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства, которое началось 24 февраля 2022 года.

Уже более полугода у украинских команд, в том числе и главной сборной Украины, нет возможности сыграть в своей стране ни одной международной игры. И все это из-за агрессии россии. Также Украину вынуждены были покинуть миллионы наших граждан. Преимущественно женщины и дети. Мы благодарны Боснии и Герцеговине, что она стала приветливым домом для части из них!

Десятки тысяч были убиты и ранены, тысячи людей на оккупированной россией территории Украины были замучены. Сейчас жилые кварталы наших городов находятся под постоянной бомбардировкой российской армии. Вся территория нашей страны под постоянными ракетными обстрелами россиян, ежедневно гибнут мирные жители.

Мы были неприятно удивлены и очень расстроены известием о том, что после таких трагических событий, которые уже произошли и продолжаются в Украине, ваша команда согласилась 19 ноября сыграть со сборной России - сборной страны-агрессора - товарищеский матч.

Считаем, что решение сборной Боснии и Герцеговины провести матч с командой страны-агрессора является досадной ошибкой. Ошибкой, которую можно исправить! Поэтому призываем вас отказаться от участия в футбольном матче со сборной России! Отказаться ради остановки военной агрессии против Украины и ради будущего демократической Европы!,

– говорится в совместном заявлении.

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