В 2020 году украинец Алексей Новиков получил статус самого сильного человека планеты. Силач победил в адских соревнованиях The World's Strongest Man в США. Кроме того, он стал самым молодым атлетом, который получил этот титул.

О мощных соревнованиях в США, установлении рекордов Гиннеса, поддержке родных и новом статусе Алексей Новиком рассказал в интервью Show Kucher на 24 канале.

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Как это – самый сильный человек планеты

Самый сильный человек мира, прежде всего я тебя с этим поздравляю. И как тебе теперь живется в новом статусе?

На самом деле очень многое изменилось, очень много работы сейчас. Я надеялся, что после соревнований поеду на отдых, но я понял, что у меня еще на неделю все расписано на каждый день.

Что это за работа?

Это работа как сейчас – разные интервью, съемки, радио, то есть пока таких ивентов очень много. Я еще не осознаю всего масштаба, но где-то потихоньку начинаю понимать, что это такое вообще. Сам факт я понимаю, что вот – я там, но не понимаю, как это все масштабно. То есть самый сильный человек планеты – это очень большой результат.

Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты: смотрите видео

В 24 года ты стал самым сильным человеком планеты. Это вообще рекорд в истории этого конкурса и вообще спорта.

Так и есть. Я не знаю, как-то так сложилось. Конечно, для этого я приложил сил и очень много работал. Но и тренер мой, и близкие – верили в меня, они знали, что я выиграю, но думали, что это будет через 3-4 года. То есть где-то я наберусь сил, стану больше, опытнее – и это будет. Но никто не ожидал, что будет сейчас. Возможно, даже немножко рано.



Интервью с Алексеем Новиковым / Фото 24 канала

В начале этих соревнований ты говорил, что никто не относился к тебе серьезно, никто даже не думал, что ты можешь победить. В какой момент все уже поняли, что ты серьезный соперник?

Несколько человек, совсем мало, знали, что я могу "наделать делов" – это был Матеуш Килишковский, тот, который не приехал на соревнования, и зная меня хорошо. И еще несколько спортсменов, которые со мной соревновались, они уже знают, кто я. Обычные рядовые зарубежные люди, которые просто следят за стронгменом, есть спортсмены, которых они любят и поддерживают. Я маленький, кто меня мог ставить, что я могу выиграть?

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Но после первого дня финала уже все поняли, что очень возможно, что я выиграю в этом соревновании. То есть, когда я выиграл квалификацию у Тома Стольтмана, который и был моим главным конкурентом, они еще думали так, что может мне повезло, но все равно задумались. Уже после того, как я полностью выиграл первый день запасом, тогда я уже слышал поздравления.

Мировой рекорд

Касаемо мирового рекорда, который ты поставил, это так же дополнительный инфоповод. Во время этих соревнований ты войдешь в книгу рекордов Гиннеса, этого еще не произошло?

Этого еще не произошло, мы подали заявку, это обязательно будет, но вопрос: "Когда". То есть только какие-то формальные моменты. Все действительно сделано по регламенту, все как полагается и никаких препятствий к этому нет. Только ждем.

В какой момент ты сам понял, что побеждаешь?

Я лежал в своем номере отеля, разговаривал со своими близкими и думал, что это же все возможно, просто вдумайтесь. Когда начинал летать в своих мыслях, возможно, в легеньких мечтах, я сразу выходил оттуда, чтобы максимально этого не делать, чтобы не почувствовать вкус победы до того, как это произойдет. Обычно, когда напридумаю, что уже там – этого не происходит. Последнее упражнение – у меня уже было 4 балла преимущества, то есть очень малый шанс, что я могу кому-то уступить, но пока меня не объявили, я в это верил, но не давал себе этого понимать.



Алексей Новиков стал самым сильным человеком планеты / Фото 24 канала

Уже в последнем соревновании ты не смог поднять 5 камень, хоть тренер тебе постоянно кричал: "Давай". То есть ты уже понимал, что и без этого камня побеждаешь, но почему было важно сделать такой финальный жест?

Не тренер был, а Михаил Шивляков, российский спортсмен. Нужно отдать ему должное, что он очень меня поддерживал, он порвался на квалификации и всю свою энергию направил на поддержку меня. Очень ему благодарен. Да, это было важно, потому что если бы я не поднял, я бы показал свою слабость – что в 2021 году я не подниму и меня можно победить. В целом все поднималось, но на финальном камне у меня порвалась футболка, она как раз держала, на фото видно, где просто от воротника полностью пошла дыра, она не выдержала и порвалась. В какой-то момент у меня камень съехал по мне и не поднялось.

"Я шел к этому 7 лет"

Какие твои первые мысли, когда ты понял, что точно победил, когда начались первые поздравления?

Это очень большой масштаб соревнований. Это надо понимать, что то, что есть в студии – это очень много, а там это умножается на 10 – 15. Там работала очень серьезная команда, 100 человек персонала – большой масштаб соревнований и когда ты "гвоздь" программы и все зациклено на тебе – такого в Украине невозможно почувствовать. И когда все действительно искренне тебя поздравляют...

Кто первым поздравил?

Я даже не помню. Меня не пускали в шатер, к своим ассистентам Роману и Мише, которые мне помогали. Я просто остановился. Главный по камере сказал мне: "Стой". Через минуту принесли флаг, пофотографировали, все отсняли, проговорили – я минут 10 стоял на одном месте, это было нужно, они что-то снимали. То время невозможно передать, это нужно почувствовать, невозможно так просто сказать, что я был счастлив.

Я 7 лет шел к этому, это вообще самый высокий ступень в моем спорте. Когда в меня никто не верил, я работал и знал, что это возможно – и здесь я выиграю с рекордом по возрасту и весу, я был 130 килограммов на тот момент. Не знаю, насколько точно, но это также рекорд, но его просто не проговорили, потому что я приезжал из 136 килограммов, а под конец соревнования уже был 130, 6 килограммов фактически оставил там.

Рекорд в тяге, от меня никто не ожидал, также, это так, как победить в нокаут, как у нас называется. Я понимаю, что это уже очень серьезно.

Больше о соревнованиях, тренировках и хейтерах – в программе Show Kucher.

Интервью с Алексеем Новиковым: смотрите видео