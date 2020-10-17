Украинские легкоатлеты Богдан-Иван Городиский и Евгения Прокофьева установили рекорды Украины по полумарафону. Лучшие результаты они показали на Чемпионате мира, который состоялся в польской Гдыне.

Оба спортсмена побили рекорды, которые уже длительное время держались в Украине.

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Рекорд Украины среди мужчин 1:01.51 был поставлен еще в 2003 году. И вот на турнире в Гдыне Городиский превзошел его более, чем на минуту – 1:00.40. И стал 20-ым на чемпионате мира.

Что касается рекорда Украины среди женщин, то чтобы его превзойти, боролись сразу две украинки – Евгения Прокофьева и София Яремчук. И обе спортсменки показали результат, который был лучше предыдущего рекорда. Вот только финишную прямую первой пересекла Прокофьева – 1:10.32. Время Яремчук – 1:10.47. В общем зачете результат Прокофьевой был 23-им, а Яремчук – 25-ым.

Важно! В 1996 году Елена Вязовая пробежала полумарафон за 1:09.34. Это тоже рекорд Украины среди женщин, но он фиксируется как смешанный. В женском забеге к этому времени лучшим показателем был именно результат Натальи Беркут 1:11.07, который и превзошла Прокофьева.

Установление мирового рекорда

На этих же соревнованиях был установлен и новый мировой рекорд. Спортсменка из Кении Перес Джепчирчир установила мировое достижение в полумарафоне, преодолев дистанцию в 21,1 километра за 1 час 5 минут и 16 секунд. Она улучшила свой же рекорд на 18 секунд.