Не только медали и поражения: громкие курьезы и скандалы на Олимпийских играх в Токио – фото

Не только спортивными достижениями живет Олимпиада-2020 в Японии. На играх случаются травмы, споры, курьезные случаи и скандалы.

В самом начале международных соревнований корейским телевизионщикам с телеканала Munhwa Broadcasting Corporation пришлось извиниться едва не перед всем миром. И перед Украиной тоже.

Читайте также Это невероятные ощущения, – первые слова Свитолиной после выигрыша "бронзы" на Олимпиаде

Вещатель, транслируя церемонию открытия Олимпиады, выход национальных сборных сопровождал дополнительной картинкой-разъяснением. При появлении команды Италии в левом уголке кадра появилось изображение пиццы, Норвегии – кусочек лосося, Украины – Чернобыль.



Украину на Олимпиаде проиллюстрировали кадрами из Чернобыля / Фото с твиттера Raphael Rashid



Когда выходили итальянцы – показали пиццу / Фото с твиттера Raphael Rashid



Во время выхода сборной Норвегии показали лосося / Фото с твиттера Raphael Rashid

"Мы извиняемся перед всеми заинтересованными странами и перед нашими зрителями. Это огромная ошибка. Мы сожалеем", – написали представители корейской телекомпании.

Испорченный старт и штраф за шорты

А другие телевизионщики испортили старт триатлонистов в Токио. Лодка, которая должна была снимать начало соревнований, помешала спортсменам. А потом чуть не наплыла на часть тех, кто стартовал.

Читайте также Спортсмены из Израиля курьезно сломали картонную кровать в Олимпийской деревне: видео

Триатлонистам пришлось стартовать во второй раз. А вот соревнования по пляжному гандболу не отменяли, хотя норвежская женская сборная нарушила правила. Девушки вышли на площадку не в бикини, как это прописано в правилах, а в шортах. Таким образом спортсменки хотели привлечь внимание к проблеме сексизма на Олимпиаде. За это получили штраф в размере 1,5 тысячи евро. За норвежских гандболисток вступилась известная американская певица Pink.

Я очень горжусь норвежской женской гандбольной командой за протест против сексистских правил их "униформы". Надо оштрафовать Европейскую федерацию гандбола за сексизм. Молодцы, девочки! Я буду рада оплатить ваш штраф. Так держать!,

– написала певица Pink.

Бороться с сексизмом на Олимпиаде решили и гимнастки из Германии. Девушки вышли на соревнования не в традиционном коротком трико, а в длинном – с закрытыми руками и ногами. Правда, другие участники соревнований идею немок не поддержали.



Немецкие гимнастки вышли в длинном трико / Фото Getti Images

Первая олимпийская чемпионка своей страны

Атлетка с Бермудских островов Флора Даффи не боролась с сексизмом на Олимпиаде. Она боролась с собственными эмоциями. Флора – единственная, кто приехал из этой страны на Олимпиаду за последние 45 лет.



Флора Даффи с Бермудских островов / Фото ITU

Она не потеряла уникальную возможность и принесла своей Родине первое в истории олимпийское золото, победив в триатлоне. На пьедестале почета атлетку переполняли чувства.

У Украины неплохие шансы

Олимпиада продолжается. И впереди у зрителей и спортсменов еще много эмоциональных моментов. Завершится международный праздник спорта 8 августа. Эксперты говорят, что в украинской национальной сборной неплохие шансы на награды и в других видах спорта.

Много надежд возлагают на борца и серебряного призера Олимпиады в Рио Жана Беленюка. И на дебютантов игр – каратистов Анжелику Терлюгу, Аниту Серегину и Станислава Горуна. Легкоатлетки Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Ярослава Магучих могут собрать все медали в прыжках в высоту.

Достижения украинцев на Олимпиаде-2020