Не только медали и поражения: громкие курьезы и скандалы на Олимпийских играх в Токио – фото
Источник:24 канал
Не только спортивными достижениями живет Олимпиада-2020 в Японии. На играх случаются травмы, споры, курьезные случаи и скандалы.
В самом начале международных соревнований корейским телевизионщикам с телеканала Munhwa Broadcasting Corporation пришлось извиниться едва не перед всем миром. И перед Украиной тоже.
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Вещатель, транслируя церемонию открытия Олимпиады, выход национальных сборных сопровождал дополнительной картинкой-разъяснением. При появлении команды Италии в левом уголке кадра появилось изображение пиццы, Норвегии – кусочек лосося, Украины – Чернобыль.
Украину на Олимпиаде проиллюстрировали кадрами из Чернобыля / Фото с твиттера Raphael Rashid
Когда выходили итальянцы – показали пиццу / Фото с твиттера Raphael Rashid
Во время выхода сборной Норвегии показали лосося / Фото с твиттера Raphael Rashid
"Мы извиняемся перед всеми заинтересованными странами и перед нашими зрителями. Это огромная ошибка. Мы сожалеем", – написали представители корейской телекомпании.
Испорченный старт и штраф за шорты
А другие телевизионщики испортили старт триатлонистов в Токио. Лодка, которая должна была снимать начало соревнований, помешала спортсменам. А потом чуть не наплыла на часть тех, кто стартовал.
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Триатлонистам пришлось стартовать во второй раз. А вот соревнования по пляжному гандболу не отменяли, хотя норвежская женская сборная нарушила правила. Девушки вышли на площадку не в бикини, как это прописано в правилах, а в шортах. Таким образом спортсменки хотели привлечь внимание к проблеме сексизма на Олимпиаде. За это получили штраф в размере 1,5 тысячи евро. За норвежских гандболисток вступилась известная американская певица Pink.
Я очень горжусь норвежской женской гандбольной командой за протест против сексистских правил их "униформы". Надо оштрафовать Европейскую федерацию гандбола за сексизм. Молодцы, девочки! Я буду рада оплатить ваш штраф. Так держать!,
– написала певица Pink.
Бороться с сексизмом на Олимпиаде решили и гимнастки из Германии. Девушки вышли на соревнования не в традиционном коротком трико, а в длинном – с закрытыми руками и ногами. Правда, другие участники соревнований идею немок не поддержали.
Немецкие гимнастки вышли в длинном трико / Фото Getti Images
Первая олимпийская чемпионка своей страны
Атлетка с Бермудских островов Флора Даффи не боролась с сексизмом на Олимпиаде. Она боролась с собственными эмоциями. Флора – единственная, кто приехал из этой страны на Олимпиаду за последние 45 лет.
Флора Даффи с Бермудских островов / Фото ITU
Она не потеряла уникальную возможность и принесла своей Родине первое в истории олимпийское золото, победив в триатлоне. На пьедестале почета атлетку переполняли чувства.
У Украины неплохие шансы
Олимпиада продолжается. И впереди у зрителей и спортсменов еще много эмоциональных моментов. Завершится международный праздник спорта 8 августа. Эксперты говорят, что в украинской национальной сборной неплохие шансы на награды и в других видах спорта.
Много надежд возлагают на борца и серебряного призера Олимпиады в Рио Жана Беленюка. И на дебютантов игр – каратистов Анжелику Терлюгу, Аниту Серегину и Станислава Горуна. Легкоатлетки Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Ярослава Магучих могут собрать все медали в прыжках в высоту.
Достижения украинцев на Олимпиаде-2020
- Первую медаль в копилку сборной положила дзюдоистка Дарья Белодед. В полуфинале в напряженной борьбе она победила израильтянку Ширу Ришони. Впрочем девушка не довольна своим результатом. Говорит надеялась на золото.
- Уже через день после Дарьи украинская олимпийская сборная получила еще одну медаль. На этот раз тоже бронзу. Ее принес фехтовальщик Игорь Рейзлин. В финале он одолел итальянца Андреа Сантарелли со счетом 14:10.
- На следующий день у национальной сборной Украины уже 3 бронзы. В соревнованиях смешанных команд по спортивной стрельбе третьими финишировали Олег Омельчук и Елена Костевич. Спортсменов с достижением лично поздравил глава НОК Украины Сергей Бубка.
- Михаил Романчук принес национальной сборной Украины 4 бронзу в командном зачете. Спортсмен уступил золотому медалисту в заплыве на 800 метров вольным стилем американцу Роберту Финке лишь 44 сотых секунды.
- На квалификационном заплыве Романчук установил сразу два рекорда: Олимпиады и Украины. Он проплыл восемь сотен метров за 7 минут и 41,28 секунды. Это достижение никто не превзошел в финале.
- 31 июля Элина Свитолина сыграла против Елены Рыбакиной из Казахстана. Украинка завоевала бронзу.