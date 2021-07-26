Лодка слишком близко подплыла к мостику, с которого стартовали спортсмены, из-за чего часть из них не смогли вовремя начать соревнования.

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При этом лодка двигалась задним ходом и едва не задавила нескольких атлетов, которые уже находились в воде. К счастью, обошлось без жертв.

После фальстарта спортсмены вернулись на мостик. Через 10 минут гонка наконец стартовала.

Видео скандала на Олимпиаде по триатлону

Кто стал олимпийским чемпионом

В соревнованиях по триатлону среди мужчин первое место занял норвежец Кристиан Блюмменфельт, серебро у британца Алекса Йи. Третьим финишировал Хайден Уайлд из Новой Зеландии.