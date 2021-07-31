На самому початку міжнародних змагань корейським телевізійникам з телеканалу Munhwa Broadcasting Corporation довелося вибачитися ледь не перед всім світом. І перед Україною теж.
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Мовник, транслюючи церемонію відкриття Олімпіади, вихід національних збірних супроводжував додатковою картинкою-роз'ясненням. Під час появи команди Італії в лівому куточку кадру з'явилося зображення піци, Норвегії – шматочок лосося, України – Чорнобиль.
Україну на Олімпіаді проілюстрували кадрами з Чорнобиля / Фото з твіттеру Raphael Rashid
Коли виходили італійці – показали піцу / Фото з твіттеру Raphael Rashid
Під час виходу збірної Норвегії показали лосося / Фото з твіттеру Raphael Rashid
"Ми вибачаємося перед всіма зацікавленими країнами та перед нашими глядачами. Це величезна помилка. Ми шкодуємо через", – написали представники корейської телекомпанії.
Зіпсований старт та штраф за шорти
А інші телевізійники зіпсували старт тріатлоністів у Токіо. Човен, який мав знімати початок змагань, став на заваді спортсменам. А потім ледь не наплив на частину тих, хто стартував.
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Тріатлоністам довелося стартувати вдруге. А от змагання з пляжного гандболу не скасовували, хоча норвезька жіноча збірна порушила правила. Дівчата вийшли на майданчик не у бікіні, як це прописано в правилах, а у шортах. У такий спосіб спортсменки хотіли привернути увагу до проблеми сексизму на Олімпіаді. Натомість отримали штраф у розмірі 1, 5 тисячі євро. За норвезьких гандболісток заступилася відома американська співачка Pink.
Я дуже пишаюся норвезькою жіночою гандбольною командою за протест проти сексистських правил щодо їхньої "уніформи". Треба оштрафувати Європейську федерацію гандболу за сексизм. Молодці, дівчата! Я буду рада сплатити за вас штраф. Так тримати!,
– написала співачка Pink.
Боротися із сексизмом на Олімпіаді вирішили й гімнастки з Німеччини. Дівчата вийшли на змагання не в традиційному короткому трико, а в довгому – із закритими руками та ногами. Щоправда, інші учасниці змагань ідею німкень не підтримали.
Німецькі гімнастки вийшли у довгому трико / Фото Getti Images
Перша олімпійська чемпіонка своєї країни
Атлетка з Бермудських островів Флора Даффі не боролася із сексизмом на Олімпіаді. Вона боролася із власними емоціями. Флора – єдина, хто приїхав з цієї країни на Олімпіаду за останні 45 років.
Флора Даффі з Бермудських островів / Фото ITU
Вона не втратила унікальну нагоду і принесла своїй Батьківщині перше в історії олімпійське золото, перемігши в тріатлоні. На п'єдесталі пошани атлетку переповнювали почуття.
В України непогані шанси
Олімпіада триває. І попереду у глядачів і спортсменів ще багато емоційних моментів. Завершиться міжнародне свято спорту 8 серпня. Експерти кажуть, що в української національної збірної непогані шанси на нагороди й в інших видах спорту.
Багато сподівань покладають на борця і срібного призера Олімпіади в Ріо Жана Беленюка. І на дебютантів ігор – каратистів Анжеліку Терлюгу, Аніту Серьогіну і Станіслава Горуна. Легкоатлетки Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх можуть зібрати всі медалі у стрибках у висоту.
Здобутки українців на Олімпіаді-2020
- Першу медаль в скарбничку збірної поклала дзюдоїстка Дар'я Білодід. У півфіналі в напруженій боротьбі вона перемогла ізраїльтянку Ширу Рішоні. Втім дівчина не задоволена своїм результатом. Каже сподівалася на золото.
- Вже через день після Дар'ї українська олімпійська збірна отримала ще одну медаль. Цього разу теж бронзу. Її приніс фехтувальник Ігор Рейзлін. У фіналі він здолав італійця Андреа Сантареллі зі рахунком 14:10.
- Наступного дня у національної збірної України вже було 3 бронзи. У змаганнях змішаних команд зі спортивної стрільби третіми фінішували Олег Омельчук і Олена Костевич. Спортсменів із досягненням особисто привітав глава НОК України Сергій Бубка.
- Михайло Романчук приніс національній збірній Україні 4 бронзу в командному заліку. Спортсмен поступився золотому медалісту в запливі на 800 метрів вільним стилем американцю Роберту Фінке лише 44 сотих секунди.
- На кваліфікаційному запливі Романчук встановив відразу два рекорди: Олімпіади та України. Він проплив вісім сотень метрів за 7 хвилин і 41,28 секунди. Це досягнення ніхто не перевершив у фіналі.
- 31 липня Еліна Світоліна зіграла проти Олени Рибакіної з Казахстану. Українка виборола бронзу.