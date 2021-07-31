На самому початку міжнародних змагань корейським телевізійникам з телеканалу Munhwa Broadcasting Corporation довелося вибачитися ледь не перед всім світом. І перед Україною теж.

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Мовник, транслюючи церемонію відкриття Олімпіади, вихід національних збірних супроводжував додатковою картинкою-роз'ясненням. Під час появи команди Італії в лівому куточку кадру з'явилося зображення піци, Норвегії – шматочок лосося, України – Чорнобиль.



Україну на Олімпіаді проілюстрували кадрами з Чорнобиля / Фото з твіттеру Raphael Rashid



Коли виходили італійці – показали піцу / Фото з твіттеру Raphael Rashid



Під час виходу збірної Норвегії показали лосося / Фото з твіттеру Raphael Rashid

"Ми вибачаємося перед всіма зацікавленими країнами та перед нашими глядачами. Це величезна помилка. Ми шкодуємо через", – написали представники корейської телекомпанії.

Зіпсований старт та штраф за шорти

А інші телевізійники зіпсували старт тріатлоністів у Токіо. Човен, який мав знімати початок змагань, став на заваді спортсменам. А потім ледь не наплив на частину тих, хто стартував.

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Тріатлоністам довелося стартувати вдруге. А от змагання з пляжного гандболу не скасовували, хоча норвезька жіноча збірна порушила правила. Дівчата вийшли на майданчик не у бікіні, як це прописано в правилах, а у шортах. У такий спосіб спортсменки хотіли привернути увагу до проблеми сексизму на Олімпіаді. Натомість отримали штраф у розмірі 1, 5 тисячі євро. За норвезьких гандболісток заступилася відома американська співачка Pink.

Я дуже пишаюся норвезькою жіночою гандбольною командою за протест проти сексистських правил щодо їхньої "уніформи". Треба оштрафувати Європейську федерацію гандболу за сексизм. Молодці, дівчата! Я буду рада сплатити за вас штраф. Так тримати!,

– написала співачка Pink.

Боротися із сексизмом на Олімпіаді вирішили й гімнастки з Німеччини. Дівчата вийшли на змагання не в традиційному короткому трико, а в довгому – із закритими руками та ногами. Щоправда, інші учасниці змагань ідею німкень не підтримали.



Німецькі гімнастки вийшли у довгому трико / Фото Getti Images

Перша олімпійська чемпіонка своєї країни

Атлетка з Бермудських островів Флора Даффі не боролася із сексизмом на Олімпіаді. Вона боролася із власними емоціями. Флора – єдина, хто приїхав з цієї країни на Олімпіаду за останні 45 років.



Флора Даффі з Бермудських островів / Фото ITU

Вона не втратила унікальну нагоду і принесла своїй Батьківщині перше в історії олімпійське золото, перемігши в тріатлоні. На п'єдесталі пошани атлетку переповнювали почуття.

В України непогані шанси

Олімпіада триває. І попереду у глядачів і спортсменів ще багато емоційних моментів. Завершиться міжнародне свято спорту 8 серпня. Експерти кажуть, що в української національної збірної непогані шанси на нагороди й в інших видах спорту.

Багато сподівань покладають на борця і срібного призера Олімпіади в Ріо Жана Беленюка. І на дебютантів ігор – каратистів Анжеліку Терлюгу, Аніту Серьогіну і Станіслава Горуна. Легкоатлетки Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх можуть зібрати всі медалі у стрибках у висоту.

Здобутки українців на Олімпіаді-2020