Почему Белодед плакала

Спортсменка заявила, что на самом деле плакала не потому, что стала первой, кто получил медаль для Украины. Она разочаровалась из-за "бронзы".

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Эти слезы означают то, что я все свое детство, всю свою жизнь мечтала о золоте, но сегодня у меня не получилось это сделать. Однако лучше быть с "бронзой", чем без медали,

– сказала Белодед.

Спортсменка заявила, что и впредь будет делать все, чтобы осуществила свою мечту о золотой медали.

"Я не знаю, почему так произошло. Я была настроена хорошо, готова была и физически, и морально. Вся схватка шла хорошо. Я считаю, что я доминировала. Мы с родителями пересмотрим (запись соревнований – 24 канал) и поймем, почему так произошло", – подытожила Белодед .

Справка. Белодед стала первой спортсменкой, которая принесла Украине награду на долгожданной Олимпиаде.

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