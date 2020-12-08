Самая трудная неделя в жизни: Хэмилтон возобновил тренировки и выступит на гран-при Абу-Даби
Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон впервые рассказал о своем самочувствии после заражения COVID-19 и добавил, что намерен выступить на заключительном этапе сезона Формулы-1 – гран-при Абу-Даби.
В своем твиттере семикратный чемпиона Формулы-1 признался, что тяжело перенес заболевание, однако уже идет на поправку.
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Привет всем. Надеюсь, у вас все хорошо. Я знаю, что не был на связи неделю, но она, безусловно, стала одной из самых тяжелых за последнее время. Я сосредоточился на восстановлении и пытаюсь вернуться в форму, чтобы снова сесть в болид на финальном этапе в Абу-Даби.
"Сегодня я отлично чувствовал себя, когда проснулся, провел первую тренировку, так что просто хотел послать вам позитив и сказать, что со мной все в порядке. Спасибо каждому из вас за потрясающие сообщения и видео. Я это очень ценю", – написал Хэмилтон.
Хэмилтон заболел COVID-19: что известно
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19 и не смог выступить 6 декабря на гран-при Сахира в Бахрейне.
Его заменил британский пилот Williams Джордж Расселл. Он сел в болид немецкой команды Mercedes.
Рекордный сезон Хэмилтона
- В ноябре Льюис Хэмилтон выиграл десятый этап (гран-при Турции) в нынешнем сезоне и гарантировал себе чемпионский титул Формулы-1.
- 35-летний британец завоевал 7-й титул в карьере, сравнявшись с легендарным Михаэлем Шумахером.
- Хэмилтон выиграл 1 титул с McLaren и 6 чемпионство с Mercedes. Среди действующих пилотов конкурентом является Себастьян Феттель, у которого 4 титула.
- Хэмилтон является рекордсменом Формулы-1 по количеству побед в гонках (94) и выигранных квалификаций (97).
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