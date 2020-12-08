Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон впервые рассказал о своем самочувствии после заражения COVID-19 и добавил, что намерен выступить на заключительном этапе сезона Формулы-1 – гран-при Абу-Даби.

В своем твиттере семикратный чемпиона Формулы-1 признался, что тяжело перенес заболевание, однако уже идет на поправку.

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Привет всем. Надеюсь, у вас все хорошо. Я знаю, что не был на связи неделю, но она, безусловно, стала одной из самых тяжелых за последнее время. Я сосредоточился на восстановлении и пытаюсь вернуться в форму, чтобы снова сесть в болид на финальном этапе в Абу-Даби.

"Сегодня я отлично чувствовал себя, когда проснулся, провел первую тренировку, так что просто хотел послать вам позитив и сказать, что со мной все в порядке. Спасибо каждому из вас за потрясающие сообщения и видео. Я это очень ценю", – написал Хэмилтон.

Love and appreciate you all pic.twitter.com/Y4qs5sYlYg — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 8, 2020

Хэмилтон заболел COVID-19: что известно

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон сдал положительный тест на COVID-19 и не смог выступить 6 декабря на гран-при Сахира в Бахрейне.

Его заменил британский пилот Williams Джордж Расселл. Он сел в болид немецкой команды Mercedes.

Рекордный сезон Хэмилтона