Найважчий тиждень у житті: Хемілтон відновив тренування і виступить на гран-прі Абу-Дабі
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон вперше розповів про своє самопочуття після зараження COVID-19 і додав, що має намір виступити на заключному етапі сезону Формули-1 – гран-прі Абу-Дабі.
У своєму твітері семиразовий чемпіона Формули-1 зізнався, що важко переніс захворювання, проте вже йде на поправку.
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Привіт всім. Сподіваюся, у вас все добре. Я знаю, що не був на зв'язку тиждень, але він, безумовно, став одним з найважчих за останній час. Я зосередився на відновленні і намагаюся повернутися в форму, щоб знову сісти в болід на фінальному етапі в Абу-Дабі.
"Сьогодні я відмінно відчував себе, коли прокинувся, провів перше тренування, так що просто хотів послати вам позитив і сказати, що зі мною все гаразд. Дякую кожному з вас за приголомшливі повідомлення і відео. Я це дуже-дуже ціную", – написав Хемілтон.
Хемілтон захворів на COVID-19: що відомо
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон здав позитивний тест на COVID-19 і не зміг виступити 6 грудня на гран-прі Сахіра в Бахрейні.
Його замінив британський пілот Williams Джордж Расселл. Він сів у болід німецької команди Mercedes.
Рекордний сезон Хемілтона
- У листопаді Льюїс Хемілтон виграв десятий етап (гран-прі Туреччини) у нинішньому сезоні та гарантував собі чемпіонський титул Формули-1.
- 35-річний британець завоював 7-й титул в кар'єрі, зрівнявшись з легендарним Міхаелем Шумахером.
- Хемілтон виграв 1 титул з McLaren і 6 чемпіонство з Mercedes. Серед діючих пілотів конкурентом є Себастьян Феттель, у якого 4 титули.
- Хемілтон є рекордсменом Формули-1 за кількістю перемог в гонках (94) і виграних кваліфікацій (97).
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