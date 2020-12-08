Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон вперше розповів про своє самопочуття після зараження COVID-19 і додав, що має намір виступити на заключному етапі сезону Формули-1 – гран-прі Абу-Дабі.

У своєму твітері семиразовий чемпіона Формули-1 зізнався, що важко переніс захворювання, проте вже йде на поправку.

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Привіт всім. Сподіваюся, у вас все добре. Я знаю, що не був на зв'язку тиждень, але він, безумовно, став одним з найважчих за останній час. Я зосередився на відновленні і намагаюся повернутися в форму, щоб знову сісти в болід на фінальному етапі в Абу-Дабі.

"Сьогодні я відмінно відчував себе, коли прокинувся, провів перше тренування, так що просто хотів послати вам позитив і сказати, що зі мною все гаразд. Дякую кожному з вас за приголомшливі повідомлення і відео. Я це дуже-дуже ціную", – написав Хемілтон.

Love and appreciate you all pic.twitter.com/Y4qs5sYlYg — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) December 8, 2020

Хемілтон захворів на COVID-19: що відомо

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон здав позитивний тест на COVID-19 і не зміг виступити 6 грудня на гран-прі Сахіра в Бахрейні.

Його замінив британський пілот Williams Джордж Расселл. Він сів у болід німецької команди Mercedes.

Рекордний сезон Хемілтона