В Формуле-1 разгорелся скандал из-за российского пилота Никиты Мазепина. При этом он еще не провел ни одной гонки в этой серии, но болельщики уже требуют выгнать его.

Никита Мазепин со следующего сезона должен выступать за команду Haas. Он будет партнером сына Михаэля Шумахера Мика. Для обоих пилотов это будет дебютный сезон в Формуле-1. Но Мазепина могут исключить из гонки, забрав у него лицензию. Все из-за секс-скандала.

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С чего все началось

В сторис инстаграма Мазепина попало видео. На нем российский пилот едет на пассажирском сиденье впереди. На заднем сиденье же сидит полуобнаженная девушка. У нее видна грудь. В один из моментов Мазепин протягивает к ней руки и начинает хватать ее. На что девушка отталкивает телефон и показывает средний палец.

Скандальное видео с участием Мазепина

Сейчас доступна только редактируемая версия видео, которое распространили в социальных сетях. На первом же видео было продолжение. Девушка после этого запихивала этот палец себе в рот.

Через несколько часов Мазепин удалил это видео из сторис. Но уже было поздно.

В чем обвиняют Мазепина

Фанаты Формулы-1 закинули Мазепину харассмент и сексуальное домогательство. И требуют, чтобы его выгнали из Формулы-1. Для этого они даже создали соответствующую петицию на Change.org. По состоянию на 17:00 9 декабря она уже собрала более 13 тысяч подписей.

Как на это отреагировали Мазепин и Haas

После этого случая Мазепин опубликовал извинения.

"Я хотел бы извиниться за свои недавние действия – и за неподобающее поведение, и за тот факт, что все было размещено в социальных сетях. Я извиняюсь за обиду, которую я действительно нанес, и за то, что поставил в неудобное положение Haas. Я как пилот Формулы-1 обязан придерживаться более высоких стандартов, и я признаю, что подвел самого себя и многих людей вокруг. Я обещаю усвоить этот урок", – заявил Мазепин.

Отреагировали на этот скандал и в Haas.

"Команда Haas не оправдывает поведение Никиты Мазепина на видео, недавно опубликованном на его странице в социальной сети. Кроме того, сам факт размещения этого ролика вызывает у нас отвращение. Этот вопрос рассматривается внутри коллектива, и в настоящее время никаких других комментариев сделано не будет" , – заявили в команде.

The matter is being dealt with internally and no further comment shall be made at this time. (2/2) — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 9, 2020

И после этого в сторис инстаграма было опубликовано заявление и самой девушки с видео – Андреа. Она заверила, что все, что происходит там, было шуткой. Ведь они давние друзья с Никитой. И что это именно она опубликовала видео в сторис пилота.

Что следует знать о Никите Мазепине

Это 21-летний российский гонщик. Этот сезон он провел в Формуле-2. С нового сезона должен выступать в Формуле-1 за американскую команду Haas.

Появление Мазепина в Формуле-1 связано с его отцом – российским миллиардером Дмитрием Мазепиным, состояние которого оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Когда у Никиты не слишком хорошо шли дела в Формуле-2, его отец создал для него собственную команду. Кроме того, ему помогал пилот Формулы-1 Эстбан Окон. Ведь до этого Никита в Формуле-2 отличился большим количеством аварий, которые были довольно опасными.