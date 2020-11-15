Льюис Хэмилтон выиграл десятый этап в нынешнем сезоне и гарантировал себе чемпионский титул Формулы-1.

35-летний британец завоевал 7-й титул в карьере, сравнявшись с легендарным Михаэлем Шумахером. Об этом пишет 24 канал.

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Развитие гонки

Старт проходил в очень сложных условиях, трасса была залита водой, поэтому многие потеряли свои позиции.

Хэмилтон выиграл эту гонку, стартуя с 6 места и с одним пит-стопом. И нельзя сказать, что дело в лучшем болиде. Учитывая погоду и мокрую трассу, все как раз зависело от умений, опыта и работы с шинами.

И Льюис поставил красивую точку в сезоне, выиграв свой 7-й чемпионский титул. Валттери Боттас в гонке, где ему нужно было обязательно побеждать, финишировал вне топ-10.

Вторым к финишу пришел Серхио Перес из Racing Point, а третьим – гонщик Ferrari Себастьян Феттель.

Результаты гран-при Турции

Седьмой титул в карьере Хэмилтона

35-летний Хэмилтон выиграл 1 титул с McLaren и 6-е чемпионство с Mercedes. Среди действующих пилотов конкурентом является Себастьян Феттель, у которого 4 титула.

Хэмилтон является рекордсменом Формулы-1 по количеству побед в гонках (94) и выигранных квалификаций (97).