Хэмилтон в седьмой раз стал чемпионом Формулы-1 и повторил рекорд легендарного Шумахера: фото
Льюис Хэмилтон выиграл десятый этап в нынешнем сезоне и гарантировал себе чемпионский титул Формулы-1.
35-летний британец завоевал 7-й титул в карьере, сравнявшись с легендарным Михаэлем Шумахером. Об этом пишет 24 канал.
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Развитие гонки
Старт проходил в очень сложных условиях, трасса была залита водой, поэтому многие потеряли свои позиции.
Хэмилтон выиграл эту гонку, стартуя с 6 места и с одним пит-стопом. И нельзя сказать, что дело в лучшем болиде. Учитывая погоду и мокрую трассу, все как раз зависело от умений, опыта и работы с шинами.
И Льюис поставил красивую точку в сезоне, выиграв свой 7-й чемпионский титул. Валттери Боттас в гонке, где ему нужно было обязательно побеждать, финишировал вне топ-10.
Вторым к финишу пришел Серхио Перес из Racing Point, а третьим – гонщик Ferrari Себастьян Феттель.
Результаты гран-при Турции
Седьмой титул в карьере Хэмилтона
35-летний Хэмилтон выиграл 1 титул с McLaren и 6-е чемпионство с Mercedes. Среди действующих пилотов конкурентом является Себастьян Феттель, у которого 4 титула.
Хэмилтон является рекордсменом Формулы-1 по количеству побед в гонках (94) и выигранных квалификаций (97).
- До окончания сезона осталось провести еще три этапа. Хэмилтон набрал 307 очков и стал недосягаемым для своего партнера по команде Валттери Боттаса (197). В тройку входит Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (170).
- Следующий Гран-при сезона пройдет 29 ноября в Бахрейне.
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