"Сам ты село, бл**ь": президент "Агробизнеса" Собуцкий попал в еще один скандал – видео
Почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий вступил в словесную перепалку с болельщиками "Волыни" после матча 26-го тура Первой лиги (3:0).
После поединка команда и тренерский штаб Волыни пошли пообщаться с болельщиками, где один из фанатов высказал свое мнение об уровне соперника. Соответствующий репортаж появился в программе "Профутбол".
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"Как вы могли проиграть в этом матче? Как вы могли проиграть им? Это же село еб**е, село, бл**ь", – сказал фанат.
Свидетелем данного разговора стал президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, который поспешил ответить болельщику.
"Слышь, ты? Сам ты село, бл**ь", – сказал Собуцкий.
После этого фанаты попытались догнать Собуцкого, но их остановила служба безопасности.
Видео момента на 4:35
Предыдущий скандал Собуцкого
- Об избиении арбитра Юрия Иванова стало известно 15 июля. Именно тогда в Волочиске состоялся матч 24 тура Первой лиги между местным "Агробизнесом" и "Минаем".
- Арбитра избили на стадионе в судейской комнате. Причастным к избиению признан Собуцкий. За это он официально пожизненно отстранен от футбола.
- Программа "ТаТоТаке" сообщала, что Собуцкий привел к судьям трех "амбалов", которые и могли побить Иванова.
- В то же время Иванов снял побои в Киеве. Арбитр сделал это из-за возможного конфликта интересов, ведь Собуцкий имеет влияние в Хмельницкой области.
- Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение". Дело имеют переквалифицировать.
- Собуцкий не признает вины. По его версии, арбитра могли побить за пределами стадиона. Кроме того, он рассказал, что арбитры могли ссориться из-за денег.