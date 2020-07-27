Почетный президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий вступил в словесную перепалку с болельщиками "Волыни" после матча 26-го тура Первой лиги (3:0).

После поединка команда и тренерский штаб Волыни пошли пообщаться с болельщиками, где один из фанатов высказал свое мнение об уровне соперника. Соответствующий репортаж появился в программе "Профутбол".

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"Как вы могли проиграть в этом матче? Как вы могли проиграть им? Это же село еб**е, село, бл**ь", – сказал фанат.

Свидетелем данного разговора стал президент "Агробизнеса" Олег Собуцкий, который поспешил ответить болельщику.

"Слышь, ты? Сам ты село, бл**ь", – сказал Собуцкий.

После этого фанаты попытались догнать Собуцкого, но их остановила служба безопасности.

Матч проходил в Винниках, стадион "Агробизнеса" в Волочиске временно отстранили на период расследования по делу об избиении арбитра Юрия Иванова.

Видео момента на 4:35

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