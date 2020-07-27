Почесний президент "Агробізнесу" Олег Собуцький вступив у словесну перепалку з уболівальниками "Волині" після матчу 26-го туру Першої ліги (3:0).

Після поєдинку команда і тренерський штаб Волині пішли поспілкуватися з вболівальниками, де один з фанатів висловив свою думку про рівень суперника. Відповідний репортаж зявився у програмі "Профутбол".

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"Як ви могли програти в цьому матчі? Як ви могли програти їм? Це ж село єб**е, село, бл**ь", – сказав фанат.

Свідком даної розмови став президент "Агробізнесу" Олег Собуцький, який поспішив відповісти вболівальнику.

"Чуєш, ти? Сам ти село, бл**ь", – сказав Собуцький.

Після цього фанати спробували наздогнати Собуцького, але їх зупинила служба безпеки.

Матч проходив у Винниках, стадіон "Агробізнесу" у Волочиську тимчасово відсторонили на період розслідування у справі про побиття арбітра Юрія Іванова.

Відео моменту на 4:35

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