"Сам ти село бл**ь": президент "Агробізнесу" Собуцький потрапив у ще один скандал – відео
Почесний президент "Агробізнесу" Олег Собуцький вступив у словесну перепалку з уболівальниками "Волині" після матчу 26-го туру Першої ліги (3:0).
Після поєдинку команда і тренерський штаб Волині пішли поспілкуватися з вболівальниками, де один з фанатів висловив свою думку про рівень суперника. Відповідний репортаж зявився у програмі "Профутбол".
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"Як ви могли програти в цьому матчі? Як ви могли програти їм? Це ж село єб**е, село, бл**ь", – сказав фанат.
Свідком даної розмови став президент "Агробізнесу" Олег Собуцький, який поспішив відповісти вболівальнику.
"Чуєш, ти? Сам ти село, бл**ь", – сказав Собуцький.
Після цього фанати спробували наздогнати Собуцького, але їх зупинила служба безпеки.
Відео моменту на 4:35
Попередній скандал Собуцького
- Про побиття арбітра Юрія Іванова стало відомо 15 липня. Саме тоді у Волочиську відбувся матч 24 туру Першої ліги між місцевим "Агробізнесом" та "Минаєм".
- Арбітра побили на стадіоні у суддівській кімнаті. Причетним до побиття визнано Собуцького. За це він офіційно довічно відсторонений від футболу.
- Програма "ТаТоТаке" повідомляла, що Собуцький привів до суддів трьох "амбалів", які і могли побити Іванова.
- Водночас Іванов начебто зняв побої у Києві. Арбітр зробив це через можливий конфлікт інтересів, адже Собуцький має вплив у Хмельницькій області.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 "Умисне легке тілесне ушкодження". Справу мають перекваліфікувати.
- Собуцький не визнає провини. За його версією, арбітра могли побити за межами стадіону. Окрім того, він розповів, що арбітри могли сваритися через гроші.