Второй день не утихают скандалы с выборами главы Национального олимпийского комитета. Избрание во время войны откровенно пророссийских политиков Шуфрича и Суркиса в состав членов НОК показало, в каком параллельном мире живет организация.

К ТЕМЕ Ищет оправдание: Гутцайт прокомментировал скандал с Суркисом и Шуфричем в НОК

Народная депутат Украины Ольга Саладуха в своем Facebook прокомментировала странные решения Генассамблеи НОК.

"Вчерашняя Ассамблея НОК и сама процедура ведения заседания, избрание руководства является лишь верхушкой айсберга тех проблем, которые испытывает украинское олимпийское движение.

Следует ли ожидать теперь перемен? Чтобы они наступили, следует продолжать работать! НОК не должен быть клубом по интересам отдельных лиц, а должен работать для спортсменов и имиджа государства!

Есть и позитив во вчерашнем дне – проблемы олимпийского движения увидела не только спортивная, но и широкая общественность. Если это внимание сохранится, это будет способствовать прозрачности и открытости деятельности НОК.

Впереди у всех представителей спортивного сообщества много работы. За нас ее никто не сделает. Можно сидеть и искать виновных во всех проблемах, а можно ежедневно прилагать усилия, чтобы изменить систему. Поэтому только вперед!", – написала Саладуха.

Отметим, что новый глава НОК Украины Вадим Гутцайт в авральном режиме пытается тушить "пожары". После отказа Андрея Шевченко от должности вице-президента организации, неожиданно появились письма о выходе из НОК Шуфрича и Суркиса.

Напомним, что вместе с Андреем Николаевичем работу в НОК приостановили президент УАФ Андрей Павелко и исполняющий обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины Евгений Пронин.