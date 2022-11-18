Другий день не вщухають скандали з виборами голови Національного олімпійського комітету. Обрання під час війни відверто проросійських політиків Шуфрича і Суркіса до складу членів НОК показало, в якому паралельному світі живе організація.

ДО ТЕМИ Шукає виправдання: Гутцайт прокоментував скандал із Суркісом та Шуфричем у НОК

Народна депутатка України Ольга Саладуха у своєму Facebook прокоментувала дивні рішення Генасамблеї НОК.

"Вчорашня Асамблея НОК і сама процедура ведення засідання, обрання керівництва є лише верхівкою айсберга тих проблем, які переживає український олімпійський рух.

Чи варто очікувати тепер змін? Аби вони настали, слід продовжувати працювати! НОК не повинен бути клубом по інтересах окремих осіб, а має працювати для спортсменів та для іміджу держави!

Є й позитив у вчорашньому дні - проблеми олімпійського руху побачила не лише спортивна, але й широка громадськість. Якщо така увага збережеться, це сприятиме прозорості та відкритості діяльності НОК.

Попереду у всіх представників спортивної спільноти багато роботи. За нас її ніхто не зробить. Можна сидіти та шукати винних у всіх проблемах, а можна щоденно докладати зусиль, щоб змінити систему. Тому тільки вперед!", – написала Саладуха.

Зазначимо, що новий голова НОК України Вадим Гутцайт в авральному режимі намагається гасити "пожежі". Після відмови Андрія Шевченка від посади віцепрезидента організації, несподівано з’явилися листи про вихід з НОК Шуфрича та Суркіса.

Нагадаємо, що разом із Андрієм Миколайовичем роботу в НОК призупинили президент УАФ Андрій Павелко і виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України Євген Пронін.